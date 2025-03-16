Son dakika haberi: Osimhen için transfer savaşı! "Cimbom Nijeryalı yıldıza mesaj yolladı"

MURAT ÖZBOSTAN: "MUCİZE OLUR"

"Galatasaray için piyangodan çıkmış bir oyuncuydu. Tribünler 'İcardi, İcardi' diye inlerken, her şey birden değişti. Artık Osimhen, taraftarın kalbinin en büyük yerinde. Sadece attığı gollerle değil, kulübe olan bağlılığı, arkadaşlarıyla olan diyaloğuyla farklı bir noktada. Bir de onun maskesiyle dolaşan çocuklar var tabi.