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Haberler Galeri Son dakika haberi: Osimhen için transfer savaşı! "Cimbom Nijeryalı yıldıza mesaj yolladı"
Giriş Tarihi: 16.03.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 07:25

Son dakika haberi: Osimhen için transfer savaşı! "Cimbom Nijeryalı yıldıza mesaj yolladı"

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, attığı 3 golle maça damga vurdu. Cimbom, Napoli'den kiraladığı yıldız futbolcunun bonservisini almanın hesaplarını yaparken, SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk "G.Saray yönetimi oyuncuyu takımda tutabilecek mi?" sorusunu cevapladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Osimhen için transfer savaşı! Cimbom Nijeryalı yıldıza mesaj yolladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 4-0 kazandı.

Son dakika haberi: Osimhen için transfer savaşı! Cimbom Nijeryalı yıldıza mesaj yolladı

Uzun bir aranın ardından rahat bir galibiyet alan cimbom'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen, karşılaşmaya attığı 3 golle damga vurdu.

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Son dakika haberi: Osimhen için transfer savaşı! Cimbom Nijeryalı yıldıza mesaj yolladı

Sarı-kırmızılı takım, Napoli'den kiraladığı yıldız futbolcunun bonservisini almanın hesaplarını yaparken, SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk "G.Saray yönetimi oyuncuyu takımda tutabilecek mi?" sorusunu yanıtladı. İşte Osimhen için yapılan o flaş açıklamalar...

Son dakika haberi: Osimhen için transfer savaşı! Cimbom Nijeryalı yıldıza mesaj yolladı

MURAT ÖZBOSTAN: "MUCİZE OLUR"

"Galatasaray için piyangodan çıkmış bir oyuncuydu. Tribünler 'İcardi, İcardi' diye inlerken, her şey birden değişti. Artık Osimhen, taraftarın kalbinin en büyük yerinde. Sadece attığı gollerle değil, kulübe olan bağlılığı, arkadaşlarıyla olan diyaloğuyla farklı bir noktada. Bir de onun maskesiyle dolaşan çocuklar var tabi.

Son dakika haberi: Osimhen için transfer savaşı! Cimbom Nijeryalı yıldıza mesaj yolladı

"YENİ KAHRAMAN OSIMHEN"

Onların yeni kahramanı Osimhen… Nijeryalı futbolcunun golleri olmasaydı şu an sarı-kırmızılı kulüp zirvede yer alamazdı. Bir şampiyonluk gelecekse tarihin yapraklarında Osimhen'in performansı sayfalarca yer alacak. Sadece Galatasaraylılar değil, tüm futbolseverler onu izlemekten keyif alıyor.