Giriş Tarihi: 16.03.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
07:25
Son dakika haberi: Osimhen için transfer savaşı! "Cimbom Nijeryalı yıldıza mesaj yolladı"
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, attığı 3 golle maça damga vurdu. Cimbom, Napoli'den kiraladığı yıldız futbolcunun bonservisini almanın hesaplarını yaparken, SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk "G.Saray yönetimi oyuncuyu takımda tutabilecek mi?" sorusunu cevapladı. İşte detaylar...