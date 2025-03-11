Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
09:14
Son dakika haberi: Osimhen son 10 yıla damga vurdu! Tek rakibi Icardi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 ile geçmişti. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Nijeryalı yıldız gol krallığında ise Başakşehir forması giyen Piatek ile yarış halinde. Öte yandan Osimhen, Mauro Icardi'den sonra flaş bir istatistiğe de imza attı. İşte detaylar...