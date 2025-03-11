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Haberler Galeri Son dakika haberi: Osimhen son 10 yıla damga vurdu! Tek rakibi Icardi...
Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 09:14

Son dakika haberi: Osimhen son 10 yıla damga vurdu! Tek rakibi Icardi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 ile geçmişti. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Nijeryalı yıldız gol krallığında ise Başakşehir forması giyen Piatek ile yarış halinde. Öte yandan Osimhen, Mauro Icardi'den sonra flaş bir istatistiğe de imza attı. İşte detaylar...

UĞUR ÇEM
Son dakika haberi: Osimhen son 10 yıla damga vurdu! Tek rakibi Icardi...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, liderliğini perçinlemişti.

Son dakika haberi: Osimhen son 10 yıla damga vurdu! Tek rakibi Icardi...

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı golcü Victor Osimhen, attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında önde götürmeye devam ediyor.

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Son dakika haberi: Osimhen son 10 yıla damga vurdu! Tek rakibi Icardi...

SON MAÇLARDA UÇUŞA GEÇTİ

Cimbom'un bu sezon en skorer ismi olan 26 yaşındaki golcü, son 4 maçta atılan 7 golün 5'ine imzasını attı.

Son dakika haberi: Osimhen son 10 yıla damga vurdu! Tek rakibi Icardi...

Rizespor ve Kasımpaşa ağlarına ikişer gol bırakan Osimhen, Alanyaspor maçında da takımını öne geçiren golü kaydetti.

Son dakika haberi: Osimhen son 10 yıla damga vurdu! Tek rakibi Icardi...

Bu sezonki gol sayısını 17'ye çıkaran dünya yıldızının 4 de asisti bulunuyor.