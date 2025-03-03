Giriş Tarihi: 03.03.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
23:15
Son dakika haberi: Osimhen transferinde flaş gelişme! Yerine adaylar belirlendi...
Son dakika haberi: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında sarı-kırmızılılara kiralanan yıldız golcü, attığı gollerle takımını şampiyonluk yolunda sırtlıyor. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcunun adı, transfer dedikodularında geçmeye devam ediyor. Daha önce Osimhen ile ilgilendiği iddia edilen dev ekip, Nijeryalı yıldızın yerine adaylarını belirledi. İşte detaylar...