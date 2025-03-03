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Haberler Galeri Son dakika haberi: Osimhen transferinde flaş gelişme! Yerine adaylar belirlendi...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 22:58 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 23:15

Son dakika haberi: Osimhen transferinde flaş gelişme! Yerine adaylar belirlendi...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında sarı-kırmızılılara kiralanan yıldız golcü, attığı gollerle takımını şampiyonluk yolunda sırtlıyor. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcunun adı, transfer dedikodularında geçmeye devam ediyor. Daha önce Osimhen ile ilgilendiği iddia edilen dev ekip, Nijeryalı yıldızın yerine adaylarını belirledi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Osimhen transferinde flaş gelişme! Yerine adaylar belirlendi...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için flaş transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Son dakika haberi: Osimhen transferinde flaş gelişme! Yerine adaylar belirlendi...

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken, Osimhen yine attığı gollerle damga vurdu.

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Son dakika haberi: Osimhen transferinde flaş gelişme! Yerine adaylar belirlendi...

Rizespor ve Kasımpaşa deplasmanlarında toplam 4 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Cimbom'u hücumda sırtlamaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Osimhen transferinde flaş gelişme! Yerine adaylar belirlendi...

Üst üste 3. kez Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da, sezon başından bu yana Osimhen adına transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Son dakika haberi: Osimhen transferinde flaş gelişme! Yerine adaylar belirlendi...

JUVENTUS'UN LİSTESİNDEYDİ

İtalyan basını daha önce Juventus'un, bonservisi Napoli'de olan 26 yaşındaki santrfor ile ilgilendiğini öne sürmüştü.