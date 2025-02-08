Giriş Tarihi: 08.02.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
15:38
Son dakika haberi: Osimhen'de flaş gelişme! Astronomik teklif masada...
Son dakika haberi: Galatasaray'ın Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen için transfer flaş iddialar gelmeye devam ediyor. 26 yaşındaki golcü sezon sonuna kadar sarı-kırmızılılarda oynamayı istese de İtalyan basınından yeni bir iddia gündeme geldi. Bonservisi Napoli'de olan futbolcunun adı birçok dev kulüp ile anılıyor. Buna karşın İtalyanlar Osimhen için flaş bir teklif yapıldığını öne sürdü. İşte detaylar...