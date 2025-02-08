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Haberler Galeri Son dakika haberi: Osimhen'de flaş gelişme! Astronomik teklif masada...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:38

Son dakika haberi: Osimhen'de flaş gelişme! Astronomik teklif masada...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen için transfer flaş iddialar gelmeye devam ediyor. 26 yaşındaki golcü sezon sonuna kadar sarı-kırmızılılarda oynamayı istese de İtalyan basınından yeni bir iddia gündeme geldi. Bonservisi Napoli'de olan futbolcunun adı birçok dev kulüp ile anılıyor. Buna karşın İtalyanlar Osimhen için flaş bir teklif yapıldığını öne sürdü. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Osimhen’de flaş gelişme! Astronomik teklif masada...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

Son dakika haberi: Osimhen’de flaş gelişme! Astronomik teklif masada...

Stopere Cuesta ve orta sahaya Lemina hamleleri yapan Cimbom'da bu kez flaş bir iddia gündeme geldi.

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Son dakika haberi: Osimhen’de flaş gelişme! Astronomik teklif masada...

Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen yıldız golcü Victor Osimhen attığı gollerle taraftarların sevgilisi olmuştu.

Son dakika haberi: Osimhen’de flaş gelişme! Astronomik teklif masada...

75 MİLYON EURO FESİH MADDESİ

Osimhen'in sözleşmesindeki 75 milyon euro'luk satın alma opsiyonu için sarı-kırmızılı yönetim sık sık Napoli ile temasa geçerek bonservisiyle transfer etmenin pazarlıklarını yapıyordu.

Son dakika haberi: Osimhen’de flaş gelişme! Astronomik teklif masada...

Buna karşın İtalyan devi 75 milyon euro'nun altına inmeye pek de sıcak bakmıyor.

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