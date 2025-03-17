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Haberler Galeri Son dakika haberi: Osimhen'e Icardi taktiği! Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 10:14

Son dakika haberi: Osimhen'e Icardi taktiği! Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle milli araya maç fazlasıyla 9 puan önde girdi. Cimbom'da kiralık yıldız Victor Osimhen'en performansıyla fark yaratırken, Galatasaray başarılı oyuncunun bonservisi için şimdiden çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı yönetim bu operasyonda Icardi transferindeki taktiği uygulayacak. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Osimhen’e Icardi taktiği! Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Osimhen’e Icardi taktiği! Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı...

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı. Cimbom'da yıldız isim Victor Osimhen, yaptığı hat-trick'le gündeme oturdu.

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Son dakika haberi: Osimhen’e Icardi taktiği! Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı...

FENERBAHÇE PUAN KAYBETTİ!

Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Son dakika haberi: Osimhen’e Icardi taktiği! Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı...

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Son dakika haberi: Osimhen’e Icardi taktiği! Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı...

Hedefini şampiyonluk ve 5. yıldız olarak belirleyen Cimbom, milli araya bir hayli moralli girdi.