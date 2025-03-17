Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
10:14
Son dakika haberi: Osimhen'e Icardi taktiği! Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle milli araya maç fazlasıyla 9 puan önde girdi. Cimbom'da kiralık yıldız Victor Osimhen'en performansıyla fark yaratırken, Galatasaray başarılı oyuncunun bonservisi için şimdiden çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı yönetim bu operasyonda Icardi transferindeki taktiği uygulayacak. İşte detaylar...