Giriş Tarihi: 19.03.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
14:12
Son dakika haberi: Parmak ısırtan performans! Okan Buruk dünya devlerini solladı...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup serisini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk'un göreve gelmesiyle birlikte lige adeta ambargo koydu. İlk iki sezonunda takımı mutlu sona ulaştıran deneyimli teknik adam, birçok ünlü teknik adamı geride bıraktı. Galatasaray, son 3 sezonda ulaştığı galibiyet yüzdesiyle devleri de solladı. İşte detaylar...