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Haberler Galeri Son dakika haberi: Parmak ısırtan performans! Okan Buruk dünya devlerini solladı...
Giriş Tarihi: 19.03.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:12

Son dakika haberi: Parmak ısırtan performans! Okan Buruk dünya devlerini solladı...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup serisini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk'un göreve gelmesiyle birlikte lige adeta ambargo koydu. İlk iki sezonunda takımı mutlu sona ulaştıran deneyimli teknik adam, birçok ünlü teknik adamı geride bıraktı. Galatasaray, son 3 sezonda ulaştığı galibiyet yüzdesiyle devleri de solladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Parmak ısırtan performans! Okan Buruk dünya devlerini solladı...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, başarısıyla Avrupa devlerini geride bıraktı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Parmak ısırtan performans! Okan Buruk dünya devlerini solladı...

ANTALYASPOR'U FARKLI GEÇTİ!

Sarı-kırmızılı takım, milli ara öncesi karşılaştığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

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Son dakika haberi: Parmak ısırtan performans! Okan Buruk dünya devlerini solladı...

PUAN FARKI 9'A ÇIKTI

Cimbom, Fenerbahçe'nin Samsunspor'a kaybetmesinin ardından zirvede 9 puan öne geçti.

Son dakika haberi: Parmak ısırtan performans! Okan Buruk dünya devlerini solladı...

LİGDE HENÜZ MAĞLUBİYETİ YOK!

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon henüz mağlup olmadı.

Son dakika haberi: Parmak ısırtan performans! Okan Buruk dünya devlerini solladı...

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Galatasaray'a 2022 yılında imza atan ve ligde iki şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Antalyaspor maçıyla birlikte önemli bir başarı daha yakaladı.