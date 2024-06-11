Giriş Tarihi: 11.06.2024 06:19
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
06:20
Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçında Arda Güler nefes kesti! İzleyenler hayran kaldı...
Son dakika haberleri... Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile kozlarını paylaştı. Millilerimiz, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya ise Real Madrid'de forma giyen genç yıldızımız Arda Güler damga vurdu. Maça ikinci yarıda dahil olan Arda, oynadığı süre boyunca yaptıklarla nefesleri kesti. İşte tüm detaylar...