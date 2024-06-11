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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçında Arda Güler nefes kesti! İzleyenler hayran kaldı...
Giriş Tarihi: 11.06.2024 06:19 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 06:20

Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçında Arda Güler nefes kesti! İzleyenler hayran kaldı...

Son dakika haberleri... Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile kozlarını paylaştı. Millilerimiz, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya ise Real Madrid'de forma giyen genç yıldızımız Arda Güler damga vurdu. Maça ikinci yarıda dahil olan Arda, oynadığı süre boyunca yaptıklarla nefesleri kesti. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçında Arda Güler nefes kesti! İzleyenler hayran kaldı...

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile kozlarını paylaştı.

Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçında Arda Güler nefes kesti! İzleyenler hayran kaldı...

Millilerimiz, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya ise Real Madrid'de forma giyen genç yıldızımız Arda Güler damga vurdu.

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Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçında Arda Güler nefes kesti! İzleyenler hayran kaldı...

Maça ikinci yarıda dahil olan Arda, oynadığı süre boyunca yaptıklarla nefesleri kesti. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçında Arda Güler nefes kesti! İzleyenler hayran kaldı...

A Milli Takımımız, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçında Arda Güler nefes kesti! İzleyenler hayran kaldı...

MONTELLA'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları İtalya mücadelesinin 11'ine göre Polonya karşısında 7 değişiklik yaptı. Sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ile Ahmetcan Kaplan ise maç kadrosunda yer almadı.

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