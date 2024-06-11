Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçında Arda Güler nefes kesti! İzleyenler hayran kaldı...

MONTELLA'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları İtalya mücadelesinin 11'ine göre Polonya karşısında 7 değişiklik yaptı. Sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ile Ahmetcan Kaplan ise maç kadrosunda yer almadı.