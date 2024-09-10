Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
11:32
Portekiz Kerem'i, İspanya Arda Güler'i konuşuyor! "Ağız sulandırdı, yaptığı delilik"
Son dakika haberi: Türkiye-İzlanda maçına hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu ve futboluyla büyüleyen Arda Güler damgasını vurdu. Benfica'ya transfer olan Kerem Aktükoğlu maç sonrası Portekiz'de manşetleri süsledi. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ise İspanya'da gündeme oturdu. İşte milli futbolcularımız için yazılanlar ve son dakika haberinin detayları...