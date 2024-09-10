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Haberler Galeri Portekiz Kerem'i, İspanya Arda Güler'i konuşuyor! "Ağız sulandırdı, yaptığı delilik"
Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:32

Portekiz Kerem'i, İspanya Arda Güler'i konuşuyor! "Ağız sulandırdı, yaptığı delilik"

Son dakika haberi: Türkiye-İzlanda maçına hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu ve futboluyla büyüleyen Arda Güler damgasını vurdu. Benfica'ya transfer olan Kerem Aktükoğlu maç sonrası Portekiz'de manşetleri süsledi. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ise İspanya'da gündeme oturdu. İşte milli futbolcularımız için yazılanlar ve son dakika haberinin detayları...

Portekiz Kerem’i, İspanya Arda Güler’i konuşuyor! Ağız sulandırdı, yaptığı delilik

Son dakika haberi: Türkiye-İzlanda maçında 3 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu ve futboluyla herkesi büyüleyip son golde asist yapan Arda Güler Portekiz ve İspanya'da gündeme oturdular. İşte milli futbolcularımız için yapılan yorumlar...

Portekiz Kerem’i, İspanya Arda Güler’i konuşuyor! Ağız sulandırdı, yaptığı delilik

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. hafta maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

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Portekiz Kerem’i, İspanya Arda Güler’i konuşuyor! Ağız sulandırdı, yaptığı delilik

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 2. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Türkiye, 37. dakikada Victor Palsson'un golüne engel olamadı.

Portekiz Kerem’i, İspanya Arda Güler’i konuşuyor! Ağız sulandırdı, yaptığı delilik

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada 52. ve 88. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile 2 gol daha bulan Ay-Yıldızlılar müsabakayı 3-1 kazandı.

Portekiz Kerem’i, İspanya Arda Güler’i konuşuyor! Ağız sulandırdı, yaptığı delilik

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan Türkiye, İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı.

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