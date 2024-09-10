Portekiz Kerem'i, İspanya Arda Güler'i konuşuyor! "Ağız sulandırdı, yaptığı delilik"

Son dakika haberi: Türkiye-İzlanda maçında 3 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu ve futboluyla herkesi büyüleyip son golde asist yapan Arda Güler Portekiz ve İspanya'da gündeme oturdular. İşte milli futbolcularımız için yapılan yorumlar...