Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
13:20
Son dakika haberi: Portekiz Orkun ve Kerem'i konuşuyor! Attıkları gollerle galibiyeti getirmişlerdi...
Son dakika haberi: Portekiz Ligi'nde dün oynanan maçta Benfica deplasmanda Rio Ave'ye konuk oldu. Benfica, Orkun, Pavlidis ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle rakibin 3-2 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından Portekiz basını, özellikle de Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken övgülerde bulundu. İşte iki milli yıldızımız için atılan o manşetler...