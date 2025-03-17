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Haberler Galeri Son dakika haberi: Portekiz Orkun ve Kerem'i konuşuyor! Attıkları gollerle galibiyeti getirmişlerdi...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:20 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:20

Son dakika haberi: Portekiz Orkun ve Kerem'i konuşuyor! Attıkları gollerle galibiyeti getirmişlerdi...

Son dakika haberi: Portekiz Ligi'nde dün oynanan maçta Benfica deplasmanda Rio Ave'ye konuk oldu. Benfica, Orkun, Pavlidis ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle rakibin 3-2 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından Portekiz basını, özellikle de Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken övgülerde bulundu. İşte iki milli yıldızımız için atılan o manşetler...

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Son dakika haberi: Portekiz Orkun ve Kerem’i konuşuyor! Attıkları gollerle galibiyeti getirmişlerdi...

Portekiz Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Benfica, Rio Ave'yi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle, deplasmanda 3-2 yendi.

Son dakika haberi: Portekiz Orkun ve Kerem’i konuşuyor! Attıkları gollerle galibiyeti getirmişlerdi...

ORKUN'DAN MÜTHİŞ GOL

Rio Ave Stadyumu'nda Benfica'da oynayan milli futbolcumuz Orkun, uzaklardan çektiği harika şutla 30. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

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Son dakika haberi: Portekiz Orkun ve Kerem’i konuşuyor! Attıkları gollerle galibiyeti getirmişlerdi...

Yunan forvet Vangelis Pavlidis'in 53. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile Benfica ikinci golü buldu ancak Rio Ave'nin Kosta Rikalı orta saha oyuncusu Brandon Aguilera, 64. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. Brezilyalı forvet Clayton 75. dakikada ev sahibi adına skora denge getirdi.

Son dakika haberi: Portekiz Orkun ve Kerem’i konuşuyor! Attıkları gollerle galibiyeti getirmişlerdi...

KEREM OYUNA GİRDİKTEN 6 DAKİKA SONRA GOLÜNÜ ATTI

74. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, 80. dakikada kaleciyi geçerek attığı güzel golle Benfica'ya galibiyeti getirdi.

Son dakika haberi: Portekiz Orkun ve Kerem’i konuşuyor! Attıkları gollerle galibiyeti getirmişlerdi...

Rio Ave'nin ikinci golünü kaydeden Clayton, 94. dakika gördüğü ikinci sarı kart ile oyundan atıldı. Portekiz Süper Ligi'nde Benfica, 62 puanlı Sporting Lizbon'un 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.