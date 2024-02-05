Son dakika haberi: Real Madrid-Atletico Madrid maçı sonrası Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: "Korkaksın"

Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
10:07
Son dakika haberi: İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında oynanan derbi maçında Real Madrid sahasında Atletico Madrid, Diaz ve Llorente'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Zorlu derbide yedek kulübesinde olan ancak süre şansı bulamayan Arda Güler için Carlo Ancelotti'ye tepkiler yağmaya devam ediyor. Sosyal medyada Türk ve Real Madrid'li taraftarlar Arda Güler'e destek vererek Ancelotti'yi adeta topa tuttu. İşte son dakika haberinin detayları...