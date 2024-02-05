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Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid-Atletico Madrid maçı sonrası Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: "Korkaksın"
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 10:07

Son dakika haberi: Real Madrid-Atletico Madrid maçı sonrası Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: "Korkaksın"

Son dakika haberi: İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında oynanan derbi maçında Real Madrid sahasında Atletico Madrid, Diaz ve Llorente'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Zorlu derbide yedek kulübesinde olan ancak süre şansı bulamayan Arda Güler için Carlo Ancelotti'ye tepkiler yağmaya devam ediyor. Sosyal medyada Türk ve Real Madrid'li taraftarlar Arda Güler'e destek vererek Ancelotti'yi adeta topa tuttu. İşte son dakika haberinin detayları...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika haberi: Real Madrid-Atletico Madrid maçı sonrası Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi: Korkaksın

La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Real Madrid evinde ezeli rakibi Atletico Madrid'i ağırladı.

Son dakika haberi: Real Madrid-Atletico Madrid maçı sonrası Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi: Korkaksın

Real Madrid'de ilk 11'de ismi duyurulan Vinicius Junior, ısınmalar sırasında sakatlanınca teknik direktör Carlo Ancelotti bu futbolcunun yerine Brahim Diaz ile maça başladı.

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Son dakika haberi: Real Madrid-Atletico Madrid maçı sonrası Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi: Korkaksın

GOL PERDESİNİ DİAZ AÇTI

Sahanın en iyilerinden biri olan ve 70 dakika oyunda kalan Brahim, 20. dakikada Real Madrid'n tek golünü attı.

Son dakika haberi: Real Madrid-Atletico Madrid maçı sonrası Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi: Korkaksın

SAVIC'IN GOLÜ VAR UYARISI SONRASI İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 48. dakikasında Antoine Griezmann'ın kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunda topu ağlara gönderen Stefan Savic'in golü VAR'ın ofsayt tespit etmesiyle iptal edildi.

Son dakika haberi: Real Madrid-Atletico Madrid maçı sonrası Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi: Korkaksın

LLORENTE SKORU BELİRLEDİ

Maçın uzatmalarının oynandığı 93. dakikada Marcos Llorente ile aradığı golü bulan Atletico Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'ndan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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