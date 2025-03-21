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Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid muhabiri açıkladı! Arda Güler transfer mi oluyor? Inter iddiası gündeme gelmişti...
Giriş Tarihi: 21.03.2025 15:41 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:41

Son dakika haberi: Real Madrid muhabiri açıkladı! Arda Güler transfer mi oluyor? Inter iddiası gündeme gelmişti...

Son dakika haberi: Bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında son dönemlerde transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Ancelotti'ye kızgın olan Real Madrid taraftarları Arda Güler'i daha fazla sahada görmek istediklerini ifade ediyor. İspanya'nın önde gelen AS gazetesinin Real Madrid muhabiri Fernando Tavero, Arda Güler'in geleceği hakkında SABAH Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu.

MERVAN NAZIM
Son dakika haberi: Real Madrid muhabiri açıkladı! Arda Güler transfer mi oluyor? Inter iddiası gündeme gelmişti...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak dikkatleri üzerine çeken milli yıldızımız Arda Güler, geçtiğimiz sezona göre bu sezon çok daha az forma şansı buldu.

Son dakika haberi: Real Madrid muhabiri açıkladı! Arda Güler transfer mi oluyor? Inter iddiası gündeme gelmişti...

İstediği süreleri alamayan Arda Güler için bir yandan da transfer iddiaları gündeme geliyor. Milli futbolcu için son olarak Inter'in ilgisi olduğu haberleri yayıldı. SABAH Spor, İspanya'nın en büyük gazetelerinden AS gazetesinde görev yapan Real Madrid muhabiri Fernando Tavero'ya Arda Güler'in kulüpteki geleceğini sordu. İspanyol gazeteci Arda Güler'in geleceği hakkında dikkat çeken cevaplar verdi.

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Son dakika haberi: Real Madrid muhabiri açıkladı! Arda Güler transfer mi oluyor? Inter iddiası gündeme gelmişti...

Soru: Arda'nın Real Madrid'deki geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Fernando Tavero: "Arda için takımda şöyle bir sorun var: Hücumdaki zorlu rekabet. Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Brahim... Hepsi şu anda Ancelotti için Arda'nın çok üstünde. Ayrıca, İtalyan teknik adam, çok fazla rotasyon yapan bir teknik direktör değil. Arda Güler fiziksel olarak çalışıyor olsa da henüz orta sahada oynamaya hazır değil. Ancak ne olursa olsun çalışmaya ve antrenman yapmaya devam etmeli ve elbette istediği süreleri alabilecek. Dediğim gibi takımdaki rekabet çok yüksek ve zorlu."

Son dakika haberi: Real Madrid muhabiri açıkladı! Arda Güler transfer mi oluyor? Inter iddiası gündeme gelmişti...

Soru: Arda, takımdaki oyuncularla karşılaştırıldığında fiziksellik açısından dezavantajlı gibi görünüyor ancak onun gibi yetenekli oyuncular fiziksel özelliklerinden ziyade teknikleriyle öne çıkıyor. Sizce Ancelotti, Arda'yı fiziksel dezavantajından dolayı mı tercih etmiyor?

"ARDA'NIN SABIRLI OLMASI GERKİYOR"

Tavero: Arda'nın gelişim konusunda sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Futbolda başarının da anahtarı bu. Vinicius ve Rodrygo örnekleri var Real Madrid'de. Endrick'in de aynı sabra ihtiyacı var. Madrid'de başarılı olmak ve bir yıldız olmak için çok özel bir yeteneğe sahip. Fiziksel açıdan güçleneceği zamanlar olacak.

Son dakika haberi: Real Madrid muhabiri açıkladı! Arda Güler transfer mi oluyor? Inter iddiası gündeme gelmişti...

Soru: Arda Güler'in oynamaması Real Madrid taraftarını rahatsız ediyor mu? Ancelotti bu konuda sosyal medyada çok fazla tepki alıyor. Taraftarın ondan beklentisi ne?

"TARAFTAR ONU DAHA ÇOK SAHADA GÖRMEK İSTİYOR"

Tavero: Birçok Real Madrid taraftarı Arda'yı daha fazla sahada görmek istiyor.Bu normal bir beklenti. Özellikle geçtiğimiz sezonun sonunda yaptıklarında sonra taraftarda büyük beklentilere sebep oldu.