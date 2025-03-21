Giriş Tarihi: 21.03.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
15:41
Son dakika haberi: Real Madrid muhabiri açıkladı! Arda Güler transfer mi oluyor? Inter iddiası gündeme gelmişti...
Son dakika haberi: Bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında son dönemlerde transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Ancelotti'ye kızgın olan Real Madrid taraftarları Arda Güler'i daha fazla sahada görmek istediklerini ifade ediyor. İspanya'nın önde gelen AS gazetesinin Real Madrid muhabiri Fernando Tavero, Arda Güler'in geleceği hakkında SABAH Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu.