Son dakika haberi: Real Madrid muhabiri açıkladı! Arda Güler transfer mi oluyor? Inter iddiası gündeme gelmişti...

Soru: Arda, takımdaki oyuncularla karşılaştırıldığında fiziksellik açısından dezavantajlı gibi görünüyor ancak onun gibi yetenekli oyuncular fiziksel özelliklerinden ziyade teknikleriyle öne çıkıyor. Sizce Ancelotti, Arda'yı fiziksel dezavantajından dolayı mı tercih etmiyor?

"ARDA'NIN SABIRLI OLMASI GERKİYOR"

Tavero: Arda'nın gelişim konusunda sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Futbolda başarının da anahtarı bu. Vinicius ve Rodrygo örnekleri var Real Madrid'de. Endrick'in de aynı sabra ihtiyacı var. Madrid'de başarılı olmak ve bir yıldız olmak için çok özel bir yeteneğe sahip. Fiziksel açıdan güçleneceği zamanlar olacak.