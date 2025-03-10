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Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid'de Arda Güler kavgası! Zidane da işin içine girdi...
Giriş Tarihi: 10.03.2025 19:40 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 19:40

Son dakika haberi: Real Madrid'de Arda Güler kavgası! Zidane da işin içine girdi...

Son dakika haberi: La Liga'da zirve mücadelesi veren Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı 2-1 kazanan eflatun-beyazlı takım, zirve yolunda hata yapmadı. Bu galibiyete rağmen Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti eleştirilmeye devam etti. Arda Güler ve Endrick'e az süre verdiği için topa tutulan deneyimli teknik adam için taraftarlar adeta ikiye bölündü. Zinedine Zidane detayı ise dikkat çekti. İşte haberin tüm detayları...

Son dakika haberi: Real Madrid’de Arda Güler kavgası! Zidane da işin içine girdi...

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 27. haftasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Son dakika haberi: Real Madrid’de Arda Güler kavgası! Zidane da işin içine girdi...

Madrid devinde teknik direktör Carlo Ancelotti, galibiyete rağmen eleştirilerden kurtulamadı.

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Son dakika haberi: Real Madrid’de Arda Güler kavgası! Zidane da işin içine girdi...

ARDA VE ENDRICK SÜRE ALAMADI

Zirve yolunda önemli bir galibiyet almasına rağmen zorlanan Real Madrid'de az süre alan oyuncular gündeme gelmeye devam ediyor.

Son dakika haberi: Real Madrid’de Arda Güler kavgası! Zidane da işin içine girdi...

Arda Güler ve Endrick bu maçta da teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından süre verilmeyen oyuncular oldu.

Son dakika haberi: Real Madrid’de Arda Güler kavgası! Zidane da işin içine girdi...

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

İki genç futbolcunun süre almaması Real Madridli taraftarları adeta ikiye böldü.