Giriş Tarihi: 10.03.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
19:40
Son dakika haberi: Real Madrid'de Arda Güler kavgası! Zidane da işin içine girdi...
Son dakika haberi: La Liga'da zirve mücadelesi veren Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı 2-1 kazanan eflatun-beyazlı takım, zirve yolunda hata yapmadı. Bu galibiyete rağmen Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti eleştirilmeye devam etti. Arda Güler ve Endrick'e az süre verdiği için topa tutulan deneyimli teknik adam için taraftarlar adeta ikiye bölündü. Zinedine Zidane detayı ise dikkat çekti. İşte haberin tüm detayları...