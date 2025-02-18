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Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid'de sular durulmuyor! Arda Güler ve Endrick kararı sonrası tehdit...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 17:27 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:31

Son dakika haberi: Real Madrid'de sular durulmuyor! Arda Güler ve Endrick kararı sonrası tehdit...

Son dakika haberi: Osasuna ile 1-1 berabere kalmasının ardından ligde üst üste üçüncü puan kaybını yaşayan ve liderliği Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de sular durulmuyor. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi eleştirilirken, İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Forma şansı bulmakta zorlanan genç oyunculardan Arda Güler ve Endrick'in flaş bir karar aldığı öne sürüldü. İşte sıcak haberin detayları...

Son dakika haberi: Real Madrid’de sular durulmuyor! Arda Güler ve Endrick kararı sonrası tehdit...

Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Real Madrid’de sular durulmuyor! Arda Güler ve Endrick kararı sonrası tehdit...

LaLiga'da Barcelona ve Atletico Madrid ile şampiyonluk yarışında olan Real Madrid, Osasuna ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

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Son dakika haberi: Real Madrid’de sular durulmuyor! Arda Güler ve Endrick kararı sonrası tehdit...

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, ligde oynadıkları son 3 maçı da kazanamayarak liderliği Barcelona'ya kaptırdı.

Son dakika haberi: Real Madrid’de sular durulmuyor! Arda Güler ve Endrick kararı sonrası tehdit...

Son oynanan Osasuna maçında teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri taraftarları çileden çıkarırken, İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

Son dakika haberi: Real Madrid’de sular durulmuyor! Arda Güler ve Endrick kararı sonrası tehdit...

Ancelotti, Arda Güler ve Endrick'in yedek kulübesinde olmasına rağmen beş oyuncu değiştirme hakkından sadece birini kullanmıştı. İtalyan teknik adamın bu kararı kaosun büyümesine sebep oldu. İspanya'da yayın yapan Sport gazetesi, iki oyuncu için gündem yaratan bir haber geçti. İşte haberde yer alan bazı ifadeler;

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