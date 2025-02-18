Giriş Tarihi: 18.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
17:31
Son dakika haberi: Real Madrid'de sular durulmuyor! Arda Güler ve Endrick kararı sonrası tehdit...
Son dakika haberi: Osasuna ile 1-1 berabere kalmasının ardından ligde üst üste üçüncü puan kaybını yaşayan ve liderliği Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de sular durulmuyor. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi eleştirilirken, İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Forma şansı bulmakta zorlanan genç oyunculardan Arda Güler ve Endrick'in flaş bir karar aldığı öne sürüldü. İşte sıcak haberin detayları...