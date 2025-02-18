Son dakika haberi: Real Madrid’de sular durulmuyor! Arda Güler ve Endrick kararı sonrası tehdit...

Ancelotti, Arda Güler ve Endrick'in yedek kulübesinde olmasına rağmen beş oyuncu değiştirme hakkından sadece birini kullanmıştı. İtalyan teknik adamın bu kararı kaosun büyümesine sebep oldu. İspanya'da yayın yapan Sport gazetesi, iki oyuncu için gündem yaratan bir haber geçti. İşte haberde yer alan bazı ifadeler;