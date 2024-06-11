Giriş Tarihi: 11.06.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
21:30
Son dakika haberi: Real Madrid'den şok Arda Güler kararı! Ayrılığı böyle duyurdular...
Son dakika haberi: Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla adeta izleyenleri kendine hayran bırakan milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem La Liga'da hem de A Milli Takım'da harikalar yaratan Arda ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. EURO 2024'te de adından bolca söz ettirmesi beklenen 19 yaşındaki yıldız oyuncunun ayrılığını böyle duyurdu. İşte tüm detaylar...