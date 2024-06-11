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Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid'den şok Arda Güler kararı! Ayrılığı böyle duyurdular...
Giriş Tarihi: 11.06.2024 20:54 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 21:30

Son dakika haberi: Real Madrid'den şok Arda Güler kararı! Ayrılığı böyle duyurdular...

Son dakika haberi: Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla adeta izleyenleri kendine hayran bırakan milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem La Liga'da hem de A Milli Takım'da harikalar yaratan Arda ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. EURO 2024'te de adından bolca söz ettirmesi beklenen 19 yaşındaki yıldız oyuncunun ayrılığını böyle duyurdu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Real Madrid’den şok Arda Güler kararı! Ayrılığı böyle duyurdular...

Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla adeta izleyenleri kendine hayran bırakan milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Real Madrid’den şok Arda Güler kararı! Ayrılığı böyle duyurdular...

Hem La Liga'da hem de A Milli Takım'da harikalar yaratan Arda ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika haberi: Real Madrid’den şok Arda Güler kararı! Ayrılığı böyle duyurdular...

EURO 2024'te de adından bolca söz ettirmesi beklenen 19 yaşındaki yıldız oyuncunun ayrılığını böyle duyurdu. İşte tüm detaylar...


Son dakika haberi: Real Madrid’den şok Arda Güler kararı! Ayrılığı böyle duyurdular...

Şu sıralar A Milli Futbol Takımımız ile2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan Arda Güler hakkında İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberi: Real Madrid’den şok Arda Güler kararı! Ayrılığı böyle duyurdular...

Todofichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid'in Arda Güler'i gözden çıkarması olası bir ihtimal.

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