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Haberler Galeri Son dakika haberi: Rizespor - Fenerbahçe maçında Gökhan Akkan'a olay tepki! Şoke eden gerçek ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 08:46

Son dakika haberi: Rizespor - Fenerbahçe maçında Gökhan Akkan'a olay tepki! Şoke eden gerçek ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u gole boğdu ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yediği goller sebebiyle taraftarın protestosuna maruz kalan kaleci Gökhan Akkan ise maçın en çok konuşulan ismi oldu. Deneyimli kalecinin Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 4 maçta kalesinde gördüğü gol sayısı şoke etti. İşte o protestolar ve gündem olan o maçlar...

Son dakika haberi: Rizespor - Fenerbahçe maçında Gökhan Akkan’a olay tepki! Şoke eden gerçek ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı...

Son dakika haberi: Rizespor - Fenerbahçe maçında Gökhan Akkan’a olay tepki! Şoke eden gerçek ortaya çıktı...

Sarı-lacivertliler Fred'in 3, Dzeko ve Alikulov'un kendi kalesine attığı gollerle 3 puana uzandı. Sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrılırken, puanını 7'ye yükseltti.

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Son dakika haberi: Rizespor - Fenerbahçe maçında Gökhan Akkan’a olay tepki! Şoke eden gerçek ortaya çıktı...

F.BAHÇE, ÜST ÜSTE 11. KEZ RİZE'Yİ MAĞLUP ETTİ

Son yıllarda Rize ekibine karşı büyük üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, 10'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 11 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 36 gol atarken, Rize ekibi 7 gole imza attı.

Son dakika haberi: Rizespor - Fenerbahçe maçında Gökhan Akkan’a olay tepki! Şoke eden gerçek ortaya çıktı...

FRED KARİYERİNDEKİ İLK HAT-TRICK'İ YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan Brezilyalı futbolcu, ligde ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Son dakika haberi: Rizespor - Fenerbahçe maçında Gökhan Akkan’a olay tepki! Şoke eden gerçek ortaya çıktı...

Müsabakanın 15. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren başarılı orta saha, 60 ve 64. dakikalarda da topu filelere gönderdi. Fred, 81. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı.

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