Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
08:46
Son dakika haberi: Rizespor - Fenerbahçe maçında Gökhan Akkan'a olay tepki! Şoke eden gerçek ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u gole boğdu ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yediği goller sebebiyle taraftarın protestosuna maruz kalan kaleci Gökhan Akkan ise maçın en çok konuşulan ismi oldu. Deneyimli kalecinin Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 4 maçta kalesinde gördüğü gol sayısı şoke etti. İşte o protestolar ve gündem olan o maçlar...