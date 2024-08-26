Son dakika haberi: Rizespor - Fenerbahçe maçında Gökhan Akkan’a olay tepki! Şoke eden gerçek ortaya çıktı...

F.BAHÇE, ÜST ÜSTE 11. KEZ RİZE'Yİ MAĞLUP ETTİ

Son yıllarda Rize ekibine karşı büyük üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, 10'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 11 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 36 gol atarken, Rize ekibi 7 gole imza attı.