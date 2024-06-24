Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Ronaldo - Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Maç sonu görmezden gelmişti
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:50

SON DAKİKA HABERİ: Ronaldo - Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Maç sonu görmezden gelmişti

Son dakika haberi: A Milli Takımımız'ın EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu maçta Arda Güler'in 70 dakika yedek kalması çok eleştirildi. Genç yıldızımız, maç sonunda Cristiano Ronaldo ile selamlaşmak istemiş ancak Portekizli yıldız, Arda'yı görmezden gelmişti. İspanyol basını maç sonrası soyunma odasında yaşananları ve Ronaldo'nun Arda Güler'e ne dediğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Ronaldo - Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Maç sonu görmezden gelmişti

Son dakika haberi: A Milli Takımımız'ın EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu maçta Arda Güler'in 70 dakika yedek kalması çok eleştirildi. Genç yıldızımız, maç sonunda Cristiano Ronaldo ile selamlaşmak istemiş ancak Portekizli yıldız, Arda'yı görmezden gelmişti. İspanyol basını maç sonrası soyunma odasında yaşananları ve Ronaldo'nun Arda Güler'e ne dediğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Ronaldo - Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Maç sonu görmezden gelmişti

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'ün ikinci maçında Portekiz'e Bernardo Silva, Samet Akaydin (KK) ve Bruno Fernandes'in golleriyle 3-0 mağlup olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: Ronaldo - Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Maç sonu görmezden gelmişti

Gürcistan maçının yıldızlarından Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 70. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil olmuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Ronaldo - Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Maç sonu görmezden gelmişti

Genç oyuncu maçın uzatmalarla birlikte 25 dakikasında oynadı ve A Milli Takım adına en heyecan verici oyuncular arasında yer aldı.

SON DAKİKA HABERİ: Ronaldo - Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Maç sonu görmezden gelmişti

RONALDO GÖRMEZDEN GELDİ

Portekiz'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erden karşılaşmanın ardından A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Cristiano Ronaldo ile selamlaşmak istedi.

SON DAKİKA