Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:50
SON DAKİKA HABERİ: Ronaldo - Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Maç sonu görmezden gelmişti
Son dakika haberi: A Milli Takımımız'ın EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu maçta Arda Güler'in 70 dakika yedek kalması çok eleştirildi. Genç yıldızımız, maç sonunda Cristiano Ronaldo ile selamlaşmak istemiş ancak Portekizli yıldız, Arda'yı görmezden gelmişti. İspanyol basını maç sonrası soyunma odasında yaşananları ve Ronaldo'nun Arda Güler'e ne dediğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...