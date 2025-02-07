Giriş Tarihi: 07.02.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
23:20
Son dakika haberi: Ronaldo'nun durmaya niyeti yok! Rekora bir adım daha yaklaştı...
Son dakika haberi: Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan devam ediyor. Stefano Pioli yönetimindeki Al Nassr bugün evinde Al Fayha'yı ağırladı. Rakibi karşısında rahat bir maç çıkaran yıldızlar topluluğu Al Nassr maçtan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada skor tabelasını değiştiren Cristiano Ronaldo ise gollerini atmaya devam ederken, istediği rekora bir adım daha yaklaşmış oldu. İşte Al Nassr - Al Fayha maçının özeti...