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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ronaldo'nun durmaya niyeti yok! Rekora bir adım daha yaklaştı...
Giriş Tarihi: 07.02.2025 23:16 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 23:20

Son dakika haberi: Ronaldo'nun durmaya niyeti yok! Rekora bir adım daha yaklaştı...

Son dakika haberi: Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan devam ediyor. Stefano Pioli yönetimindeki Al Nassr bugün evinde Al Fayha'yı ağırladı. Rakibi karşısında rahat bir maç çıkaran yıldızlar topluluğu Al Nassr maçtan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada skor tabelasını değiştiren Cristiano Ronaldo ise gollerini atmaya devam ederken, istediği rekora bir adım daha yaklaşmış oldu. İşte Al Nassr - Al Fayha maçının özeti...

Son dakika haberi: Ronaldo’nun durmaya niyeti yok! Rekora bir adım daha yaklaştı...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde zirve mücadelesi devam ediyor. 19. hafta maçında Al Nassr evinde Al Fayha'yı ağırladı.

Son dakika haberi: Ronaldo’nun durmaya niyeti yok! Rekora bir adım daha yaklaştı...

Teknik direktör Stefano Pioli yönetimindeki Al Nassr, maça çok daha etkili başlayan taraf oldu.

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Son dakika haberi: Ronaldo’nun durmaya niyeti yok! Rekora bir adım daha yaklaştı...

YENİ TRANSFER JOHN DURAN MAÇA DAMGA VURDU

Al Nassr'ın 77 milyon Euro bonservis ödeyerek Aston Villa'dan transfer ettiği Kolombiyalı golcü John Duran gol perdesini açan isim oldu.

Son dakika haberi: Ronaldo’nun durmaya niyeti yok! Rekora bir adım daha yaklaştı...

Yıldız golcü, 22. dakikada attığı güzel golle Al NassrAl Fayha karşısında 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Son dakika haberi: Ronaldo’nun durmaya niyeti yok! Rekora bir adım daha yaklaştı...

İkinci yarıya da etkili başlayan Al Nassr net pozisyonlar yakaladı. John Duran 72. dakikada yine sahne aldı ve Al Nassr'ı 2-0 öne geçirdi.

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