Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Ryan Babel'den açıklama: "Sözlerim çarpıtıldı"
Giriş Tarihi: 01.03.2025 18:59 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 19:07

Son dakika haberi: Ryan Babel'den açıklama: "Sözlerim çarpıtıldı"

Son dakika haberi: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Eyüpspor formaları da giyen eski futbolcu Ryan Babel, önceki gün yaptığı açıklamalarla sarı-kırmızılı takımdan tepki almıştı. Hollandalı isim, "Galatasaray'da oynarken de kazandığımız bazı maçlarda biliyorduk ki şanslıydık. Çünkü hakem o gün yardımcı oldu bize." sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Babel'in o paylaşımı...

Son dakika haberi: Ryan Babel’den açıklama: Sözlerim çarpıtıldı

Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Eyüpspor formaları da giyen eski futbolcu Ryan Babel, yaptığı açıklamalarla Galatasaray taraftarını kızdırmıştı.

Son dakika haberi: Ryan Babel’den açıklama: Sözlerim çarpıtıldı

Obi Mikel'in kanalında açıklamalarda bulunan Ryan Babel, "Açık konuşmak gerekirse Galatasaray'da oynarken de kazandığımız bazı maçlarda biliyorduk ki, şanslıydık. Çünkü hakem o gün yardımcı oldu bize." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Ryan Babel’den açıklama: Sözlerim çarpıtıldı

Hollandalı eski oyuncunun bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika haberi: Ryan Babel’den açıklama: Sözlerim çarpıtıldı

Özellikle Galatasaray taraftarları, Ryan Babel'e hakem konusunda yapmış olduğu bu açıklamalara büyük tepki gösterdi.

Son dakika haberi: Ryan Babel’den açıklama: Sözlerim çarpıtıldı

Tüm bu gelişmelerin ardından Babel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.