Giriş Tarihi: 01.03.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
19:07
Son dakika haberi: Ryan Babel'den açıklama: "Sözlerim çarpıtıldı"
Son dakika haberi: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Eyüpspor formaları da giyen eski futbolcu Ryan Babel, önceki gün yaptığı açıklamalarla sarı-kırmızılı takımdan tepki almıştı. Hollandalı isim, "Galatasaray'da oynarken de kazandığımız bazı maçlarda biliyorduk ki şanslıydık. Çünkü hakem o gün yardımcı oldu bize." sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Babel'in o paylaşımı...