Son dakika haberi: Şampiyonar Ligi’nde muhteşem geri dönüş! Guardiola’ya bir darbe daha...

ARKA ARKAYA GOLLER

İkinci yarıya hızlı başlayan Pep Guardiola'nın öğrencileri 50. dakikada Grealish ve 53. dakikada Haaland ile 2-0 öne geçti. Manchester City'nin arka arkaya gollerine hemen yanıt veren Paris Saint-Germain, 56. dakikada Dembele, 60. dakikada ise Barcola ile beraberliği yakaladı.