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Haberler Galeri Son dakika haberi: Şampiyonar Ligi'nde muhteşem geri dönüş! Guardiola'ya bir darbe daha...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:07

Son dakika haberi: Şampiyonar Ligi'nde muhteşem geri dönüş! Guardiola'ya bir darbe daha...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı. Son 16 turu ve play-off için rekabet halinde olan dev ekipler arasında önemli maçlar oynandı. Gecenin en kritik maçı ise Paris Saint-Germain ile Manchester City arasındaydı. Lig etabını iyi geçiremeyen iki takımın kritik mücadelesi dramatik anlara sahne oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Son dakika haberi: Şampiyonar Ligi’nde muhteşem geri dönüş! Guardiola’ya bir darbe daha...

Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın maçları tamamlandı.

Son dakika haberi: Şampiyonar Ligi’nde muhteşem geri dönüş! Guardiola’ya bir darbe daha...

Son 16 turu ve play-off etabı için dev ekipler kıyasa rekabet halindeyken son maçlar öncesi lig sıralama açısından önemli maçlara tanık olundu.

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Son dakika haberi: Şampiyonar Ligi’nde muhteşem geri dönüş! Guardiola’ya bir darbe daha...

Gecenin maçında Paris Saint-Germain evinde Manchester City'i ağırladı. Dev maçta ilk yarı karşılıklı ataklarla geçilirken gol sesi çıkmadı.

Son dakika haberi: Şampiyonar Ligi’nde muhteşem geri dönüş! Guardiola’ya bir darbe daha...

ARKA ARKAYA GOLLER

İkinci yarıya hızlı başlayan Pep Guardiola'nın öğrencileri 50. dakikada Grealish ve 53. dakikada Haaland ile 2-0 öne geçti. Manchester City'nin arka arkaya gollerine hemen yanıt veren Paris Saint-Germain, 56. dakikada Dembele, 60. dakikada ise Barcola ile beraberliği yakaladı.

Son dakika haberi: Şampiyonar Ligi’nde muhteşem geri dönüş! Guardiola’ya bir darbe daha...

PSG GERİDEN GELİP KAZANDI

Dengede giden maçta sonucu belirleyen goller ise Paris Saint Germain'dan geldi 78. dakikada Joao Neves ile öne geçen Fransız ekibi 90+3'de Gonçalo Ramos ile skoru 4-2'ye getirdi ve mücadeleyi 2-0 geriden gelerek kazanmasını bildi.

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