Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
09:07
Son dakika haberi: Şampiyonar Ligi'nde muhteşem geri dönüş! Guardiola'ya bir darbe daha...
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı. Son 16 turu ve play-off için rekabet halinde olan dev ekipler arasında önemli maçlar oynandı. Gecenin en kritik maçı ise Paris Saint-Germain ile Manchester City arasındaydı. Lig etabını iyi geçiremeyen iki takımın kritik mücadelesi dramatik anlara sahne oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...