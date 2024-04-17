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Haberler Galeri Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! PSG ve Dortmund imkansızı başardı...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 00:10 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 00:10

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! PSG ve Dortmund imkansızı başardı...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir gece yaşandı... Çeyrek final rövanş maçlarında Barcelona, PSG ile karşılaşırken, Borussia Dortmund, Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı. PSG, Barça karşısında galibiyeti alıp yarı finale yükselirken, Dortmund, Atletico Madrid karşısında imkansızı başararak adını yarı finale yazdırdı. İşte dev geceye dair tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde inanılmaz gece! PSG ve Dortmund imkansızı başardı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir gece yaşandı...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde inanılmaz gece! PSG ve Dortmund imkansızı başardı...

Çeyrek final rövanş maçlarında Barcelona, PSG ile karşılaşırken, Borussia Dortmund, Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı.

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Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde inanılmaz gece! PSG ve Dortmund imkansızı başardı...

PSG, Barça karşısında galibiyeti alıp yarı finale yükselirken, Dortmund, Atletico Madrid karşısında imkansızı başararak adını yarı finale yazdırdı. İşte dev geceye dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde inanılmaz gece! PSG ve Dortmund imkansızı başardı...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona sahasında Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı.

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde inanılmaz gece! PSG ve Dortmund imkansızı başardı...

PSG'ye turu getiren golleri 40. dakikada Ousmane Dembele, 54'te Vitinha, 61 (p) ve 89. dakikalarda ise Kylian Mbappe kaydetti. Katalan devinin tek golü ise 12. dakikada Raphinha'dan geldi.

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