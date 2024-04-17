Giriş Tarihi: 17.04.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
00:10
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! PSG ve Dortmund imkansızı başardı...
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir gece yaşandı... Çeyrek final rövanş maçlarında Barcelona, PSG ile karşılaşırken, Borussia Dortmund, Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı. PSG, Barça karşısında galibiyeti alıp yarı finale yükselirken, Dortmund, Atletico Madrid karşısında imkansızı başararak adını yarı finale yazdırdı. İşte dev geceye dair tüm detaylar...