Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesen gece! PSG - Barcelona maçı yıllarca unutulmayacak

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG ile Barcelona karşı karşıya geldi. Yıllarda unutulmayacak bir mücadelenin gerçekleştiği Parc des Princes Stadı'nda kazanan 3-2'lik skorla İspanyol devi oldu. Ayrıca maçta duyanları şaşırtan bir ilk gerçekleşti. İşte son dakika Şampiyonlar Ligi haberinin tüm detayları...