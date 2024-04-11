Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen gece! PSG - Barcelona maçı yıllarca unutulmayacak
Giriş Tarihi: 11.04.2024 00:05 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 00:06

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen gece! PSG - Barcelona maçı yıllarca unutulmayacak

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG ile Barcelona karşı karşıya geldi. Yıllarda unutulmayacak bir mücadelenin gerçekleştiği Parc des Princes Stadı'nda kazanan 3-2'lik skorla İspanyol devi oldu. Ayrıca maçta duyanları şaşırtan bir ilk gerçekleşti. İşte son dakika Şampiyonlar Ligi haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesen gece! PSG - Barcelona maçı yıllarca unutulmayacak

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG ile Barcelona karşı karşıya geldi. Yıllarda unutulmayacak bir mücadelenin gerçekleştiği Parc des Princes Stadı'nda kazanan 3-2'lik skorla İspanyol devi oldu. Ayrıca maçta duyanları şaşırtan bir ilk gerçekleşti. İşte son dakika Şampiyonlar Ligi haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesen gece! PSG - Barcelona maçı yıllarca unutulmayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde F grubunun ikincisi PSG ile H grubunun lideri Barcelona çekilen kuranın ardından çeyrek final turunda eşleşmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesen gece! PSG - Barcelona maçı yıllarca unutulmayacak

Fransa temsilcisinin evinde oynanan ilk maçta, milyonlarca futbolsevere seyir zevki yüksek dakikalar izletildi.

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesen gece! PSG - Barcelona maçı yıllarca unutulmayacak

2. YARI ÖNCESİ SESSİZLİK

Barcelona, çekişmeli anlara sahne olan maçın ilk yarısını 37. dakikada Raphinha'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesen gece! PSG - Barcelona maçı yıllarca unutulmayacak

PSG'DEN GOL YAĞMURU

Gol bazına ilk yarısı kısır geçen maçın 2. yarısı gol yağmuruna şahit oldu. 48. dakikada topu ağlara gönderen Ousmane Dembele takımı PSG'ye beraberliği getirdi.

SON DAKİKA