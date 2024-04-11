Giriş Tarihi: 11.04.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen gece! PSG - Barcelona maçı yıllarca unutulmayacak
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG ile Barcelona karşı karşıya geldi. Yıllarda unutulmayacak bir mücadelenin gerçekleştiği Parc des Princes Stadı'nda kazanan 3-2'lik skorla İspanyol devi oldu. Ayrıca maçta duyanları şaşırtan bir ilk gerçekleşti. İşte son dakika Şampiyonlar Ligi haberinin tüm detayları...