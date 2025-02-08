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Haberler Galeri Son dakika haberi: Serdar Dursun, İsmail Kartal'a hayat verdi! İran'da siftahı yaptı...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 18:48 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:51

Son dakika haberi: Serdar Dursun, İsmail Kartal'a hayat verdi! İran'da siftahı yaptı...

Son dakika haberi: İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İran'ın köklü ekiplerinden Persepolis evinde Gol Gohar'ı ağırladı. Hafta içinde Asya Şampiyonlar Ligi'nde Jorge Jesus'lu Al-Hilal karşısında ağır bir mağlubiyet alan Persepolis, mücadeleye üç puan parolasıyla çıktı. Çekişmeli geçen mücadelede ilk 11'de başlayan milli futbolcu Serdar Dursun karşılaşmaya damga vurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Serdar Dursun, İsmail Kartal’a hayat verdi! İran’da siftahı yaptı...

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Körfez Pro Lig'inin 19.haftasında evinde Gol Gohar'ı konuk etti.

Son dakika haberi: Serdar Dursun, İsmail Kartal’a hayat verdi! İran’da siftahı yaptı...

Geçtiğimiz hafta ligde Khuzestan deplasmanından beraberlikle ayrılan Persepolis zirve yarışı açısından önemli bir müsabakaya çıktı.

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Son dakika haberi: Serdar Dursun, İsmail Kartal’a hayat verdi! İran’da siftahı yaptı...

Hafta içinde Asya Şampiyonar Ligi'nde Jorge Jesus'lu Al-Hilal'e 4-1 mağlup olan İran devi kritik mücadeleden üç puan çıkararak ağır mağlubiyeti unutmak istiyordu.

Son dakika haberi: Serdar Dursun, İsmail Kartal’a hayat verdi! İran’da siftahı yaptı...

SERDAR DURSUN SİFTAH YAPTI

Persepolis'te Alanyaspor'dan transfer edilen milli futbolcu Serdar Dursun mücadeleye ilk 11'de başladı.

Son dakika haberi: Serdar Dursun, İsmail Kartal’a hayat verdi! İran’da siftahı yaptı...

İran ekibiyle ikinci maçına çıkan 33 yaşındaki futbolcu ligde ise ilk kez sahne aldı.

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