Giriş Tarihi: 08.02.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
18:51
Son dakika haberi: Serdar Dursun, İsmail Kartal'a hayat verdi! İran'da siftahı yaptı...
Son dakika haberi: İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İran'ın köklü ekiplerinden Persepolis evinde Gol Gohar'ı ağırladı. Hafta içinde Asya Şampiyonlar Ligi'nde Jorge Jesus'lu Al-Hilal karşısında ağır bir mağlubiyet alan Persepolis, mücadeleye üç puan parolasıyla çıktı. Çekişmeli geçen mücadelede ilk 11'de başlayan milli futbolcu Serdar Dursun karşılaşmaya damga vurdu. İşte detaylar...