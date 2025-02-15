Giriş Tarihi: 15.02.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
21:02
Son dakika haberi: Simon Banza Trabzonspor tarihine geçti! Attığı golle o listeye girdi...
Son dakika haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında derbide Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer ilk yarıyı Simon Banza'nın attığı golle 1-0 önde kapatmayı başarsa da mücadele 2-1'lik Beşiktaş galibiyetiyle noktalandı. Öte yandan Karadeniz devinde Kongolu golcü Banza attığı golle Trabzonspor tarihine girmeyi başardı. İşte detaylar...