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Haberler Galeri Son dakika haberi: Simon Banza Trabzonspor tarihine geçti! Attığı golle o listeye girdi...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 20:01 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 21:02

Son dakika haberi: Simon Banza Trabzonspor tarihine geçti! Attığı golle o listeye girdi...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında derbide Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer ilk yarıyı Simon Banza'nın attığı golle 1-0 önde kapatmayı başarsa da mücadele 2-1'lik Beşiktaş galibiyetiyle noktalandı. Öte yandan Karadeniz devinde Kongolu golcü Banza attığı golle Trabzonspor tarihine girmeyi başardı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Simon Banza Trabzonspor tarihine geçti! Attığı golle o listeye girdi...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Simon Banza Trabzonspor tarihine geçti! Attığı golle o listeye girdi...

ŞENOL GÜNEŞ 4 BİN 500 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam geldi.

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Son dakika haberi: Simon Banza Trabzonspor tarihine geçti! Attığı golle o listeye girdi...

Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip oldu.

Son dakika haberi: Simon Banza Trabzonspor tarihine geçti! Attığı golle o listeye girdi...

Tecrübeli teknik adam, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra siyah-beyazlı taraftarın karşısında rakip teknik adam görevinde yer aldı.

Son dakika haberi: Simon Banza Trabzonspor tarihine geçti! Attığı golle o listeye girdi...

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda Beşiktaş 53. dakikada Rafa Silva, 65. dakikada ise Batagov'un kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

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