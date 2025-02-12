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Haberler Galeri Son dakika haberi: Skriniar için sürpriz iddia! Daha yeni gelmişti...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:41 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:50

Son dakika haberi: Skriniar için sürpriz iddia! Daha yeni gelmişti...

Son dakika haberi: Fenerbahçe devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Bu hamlesiyle ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan sarı-lacivertliler ara transferde yankı uyandırmıştı. Buna karşın Slovak yıldız için flaş bir gelişme paylaşıldı. İtalya basını daha önce 7 sezon Serie A'da forma giyen Skriniar'ın geleceği hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Skriniar için sürpriz iddia! Daha yeni gelmişti...

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi geride kaldı. Takımlar kadrolarını güçlendirmek adına son güne kadar transfer hamlelerini gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Skriniar için sürpriz iddia! Daha yeni gelmişti...

Ligde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ise kadrosuna 4 transfer yaptı. Bu süreçte PSG'den kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika haberi: Skriniar için sürpriz iddia! Daha yeni gelmişti...

İTALYANLARDAN BOMBA İDDİA

İtalya basınında geçen haberlere göre bonservisi Fransız devinde olan Milan Skriniar gelecek sezon yeniden Serie A'ya dönecek.

Son dakika haberi: Skriniar için sürpriz iddia! Daha yeni gelmişti...

tvplay.it kaynaklı haberde Juventus'un yeni sezonda Slovak yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Son dakika haberi: Skriniar için sürpriz iddia! Daha yeni gelmişti...

Kariyerinde daha önce Sampdoria ve Inter formaları giyen Skriniar 7 sezon boyunca İtalya'da top koşturdu.

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