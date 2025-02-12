Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
17:50
Son dakika haberi: Skriniar için sürpriz iddia! Daha yeni gelmişti...
Son dakika haberi: Fenerbahçe devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Bu hamlesiyle ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan sarı-lacivertliler ara transferde yankı uyandırmıştı. Buna karşın Slovak yıldız için flaş bir gelişme paylaşıldı. İtalya basını daha önce 7 sezon Serie A'da forma giyen Skriniar'ın geleceği hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte detaylar...