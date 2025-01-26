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Haberler Galeri Son dakika haberi: Skriniar transferi neden gecikti? Transferde perde arkası...
Giriş Tarihi: 26.01.2025 18:13 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 18:28

Son dakika haberi: Skriniar transferi neden gecikti? Transferde perde arkası...

Son dakika haberi: Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ara transfer çalışmaları kapsamında stoper bölgesine Milan Skriniar hamlesi yapmıştı. Kanarya henüz Slovak futbolcunun transferini resmi olarak duyurmadı. Tecrübeli oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçiren sarı-lacivertliler, Skriniar için Fransız devinden haber bekliyor. İşte transferin perde arkası...

Son dakika haberi: Skriniar transferi neden gecikti? Transferde perde arkası...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

Son dakika haberi: Skriniar transferi neden gecikti? Transferde perde arkası...

Zorlu karşılaşmaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak olan Fenerbahçe zirve yarışındaki takibini sürdürmek istiyor.

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Son dakika haberi: Skriniar transferi neden gecikti? Transferde perde arkası...

Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-lacivertliler kadrosuna Diego Carlos'u katmıştı.

Son dakika haberi: Skriniar transferi neden gecikti? Transferde perde arkası...

Önceliğini stoper transferine veren Kanarya, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar'ı da İstanbul'a getirdi.

Son dakika haberi: Skriniar transferi neden gecikti? Transferde perde arkası...

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Sağlık kontrollerinden geçirmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a gelen Slovak stoper henüz resmi olarak duyurulmadı.

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