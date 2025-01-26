Giriş Tarihi: 26.01.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
18:28
Son dakika haberi: Skriniar transferi neden gecikti? Transferde perde arkası...
Son dakika haberi: Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ara transfer çalışmaları kapsamında stoper bölgesine Milan Skriniar hamlesi yapmıştı. Kanarya henüz Slovak futbolcunun transferini resmi olarak duyurmadı. Tecrübeli oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçiren sarı-lacivertliler, Skriniar için Fransız devinden haber bekliyor. İşte transferin perde arkası...