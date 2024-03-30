Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
18:23
SON DAKİKA HABERİ: Son 1 yılın en iyi takımı belli oldu! Süper Lig'in o iki devi listeye damga vurdu...
SON DAKİKA HABERİ: Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 1 yılın en iyi takımlarını açıkladı. 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasını baz alan bir liste hazırlayan IFFHS, Avrupa liglerinin en iyi futbol takımlarını listeledi. Dünyanın en çok takip ettiği istatistik kurumlarından birisi olan IFFHS, listesinde Süper Lig'den o iki dev takıma yer verdi. İşte futbolseverlerin meraklılıkla beklediği o liste...