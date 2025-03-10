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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig devinden Isco hamlesi! Reddedemeyeceği bir teklif yapılacak...
Giriş Tarihi: 10.03.2025 18:15 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:15

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Isco hamlesi! Reddedemeyeceği bir teklif yapılacak...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlı takım, zorlu rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Kartal, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yeni scout şefi Eduard Graf ile atağa kalkan Beşiktaş, İspanyol yıldız Isco'yu gündemine aldı. İşte Beşiktaş'ın yapacağı dev teklif...

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Isco hamlesi! Reddedemeyeceği bir teklif yapılacak...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Isco hamlesi! Reddedemeyeceği bir teklif yapılacak...

Siyah-beyazlı takım, evinde oynayacağı zorlu mücadeleden galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor.

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Son dakika haberi: Süper Lig devinden Isco hamlesi! Reddedemeyeceği bir teklif yapılacak...

ZİRVEDEN UZAK KALDI

Giovanni van Bronckhorst ile sezona başlayan Beşiktaş, hedeflediği performansı sahaya yansıtamadı ve zirvenin uzağına düştü.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Isco hamlesi! Reddedemeyeceği bir teklif yapılacak...

Hasan Arat yönetiminin seçim kararı almasıyla birlikte başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetimi, siyah-beyazlılarda adeta yeni bir sayfa açtı.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Isco hamlesi! Reddedemeyeceği bir teklif yapılacak...

SOLSKJAER İLE ÇIKIŞA GEÇTİ!

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskajer ile anlaşma sağladı.