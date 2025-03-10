Giriş Tarihi: 10.03.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
18:15
Son dakika haberi: Süper Lig devinden Isco hamlesi! Reddedemeyeceği bir teklif yapılacak...
Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlı takım, zorlu rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Kartal, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yeni scout şefi Eduard Graf ile atağa kalkan Beşiktaş, İspanyol yıldız Isco'yu gündemine aldı. İşte Beşiktaş'ın yapacağı dev teklif...