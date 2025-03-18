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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig devinden Leroy Sane operasyonu! Hamle için pusuda bekleniyor...
Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:20

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Leroy Sane operasyonu! Hamle için pusuda bekleniyor...

Son dakika haberi: Bayern Münih forması giyen Leroy Sane, yeni sezonda Türkiye'ye transfer olabilir. Alman yıldıza Süper Lig devi talip olduğu öne sürüldü. 29 yaşındaki yıldızın Bayern Münih ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenirken, oyuncuya ilgi duyan takımlardan birinin de Süper Lig'den olduğu belirtiliyor. İşte flaş transfer iddasının detayları...

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Leroy Sane operasyonu! Hamle için pusuda bekleniyor...

Bayern Münih forması giyen Leroy Sane için flaş bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Leroy Sane operasyonu! Hamle için pusuda bekleniyor...

29 yaşındaki yıldıza Süper Lig devinin talip olduğu öne sürüldü.

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Son dakika haberi: Süper Lig devinden Leroy Sane operasyonu! Hamle için pusuda bekleniyor...

GALATASARAY LİSTEYE ALDI

Süper Lig'de namağlup lider durumda bulunan Galatasaray, yeni sezonu bomba bir transfer ile açabilir.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Leroy Sane operasyonu! Hamle için pusuda bekleniyor...

Sarı-kırmızılıların Sane'ye ilgisinin bulunduğu, oyuncuyu transfer listesine aldığı belirtiliyor.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Leroy Sane operasyonu! Hamle için pusuda bekleniyor...

GARDI'YE TAM YETKİ VERİLECEK

Bu transferde de Osimhen'in Galatasaray'a gelmesinde önemli rol oynayan menajer George Gardi'ye, yönetim tarafından yetki verileceği konuşuluyor.