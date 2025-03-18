Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
10:20
Son dakika haberi: Süper Lig devinden Leroy Sane operasyonu! Hamle için pusuda bekleniyor...
Son dakika haberi: Bayern Münih forması giyen Leroy Sane, yeni sezonda Türkiye'ye transfer olabilir. Alman yıldıza Süper Lig devi talip olduğu öne sürüldü. 29 yaşındaki yıldızın Bayern Münih ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenirken, oyuncuya ilgi duyan takımlardan birinin de Süper Lig'den olduğu belirtiliyor. İşte flaş transfer iddasının detayları...