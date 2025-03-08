Giriş Tarihi: 08.03.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
15:24
Son dakika haberi: Süper Lig devinden Neymar bombası! İspanyollar duyurdu: "Türk devi peşinde"
Son dakika haberi: Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla yollarını ayırarak eski takımı Santos'a transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Neymar, geçtiğimiz günlerde de Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. Eski günlerine dönmeyi hedefleyen yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterebilmek için kariyerini yeniden inşaa etmek istiyor. İspanyol basını, Süper Lig devinin 33 yaşındaki dünya yıldızını transfer etmek için devrede olduğunu duyurdu. İşte flaş haberin detayları...