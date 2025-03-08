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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig devinden Neymar bombası! İspanyollar duyurdu: "Türk devi peşinde"
Giriş Tarihi: 08.03.2025 15:18 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 15:24

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Neymar bombası! İspanyollar duyurdu: "Türk devi peşinde"

Son dakika haberi: Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla yollarını ayırarak eski takımı Santos'a transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Neymar, geçtiğimiz günlerde de Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. Eski günlerine dönmeyi hedefleyen yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterebilmek için kariyerini yeniden inşaa etmek istiyor. İspanyol basını, Süper Lig devinin 33 yaşındaki dünya yıldızını transfer etmek için devrede olduğunu duyurdu. İşte flaş haberin detayları...

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Neymar bombası! İspanyollar duyurdu: Türk devi peşinde

Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'ta forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar Jr., önümüzdeki sezon Avrupa'ya dönmeyi hedefliyor.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Neymar bombası! İspanyollar duyurdu: Türk devi peşinde

Sözleşmesi yaz aylarında sona erecek olan Neymar, öncelikli olarak eski takımı Barcelona'ya dönmeyi arzuluyor.

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Son dakika haberi: Süper Lig devinden Neymar bombası! İspanyollar duyurdu: Türk devi peşinde

2013-2017 yılları arasında Katalan deviyle büyük başarılara imza atan Neymar'ın sakatlık geçmişi, yüksek maaş beklentisi ve kulübün gençleşme politikası bu dönüşün önündeki engeller olarak gösteriliyor.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Neymar bombası! İspanyollar duyurdu: Türk devi peşinde

Neymar ise takımı Santos'ta en iyi seviyesine ulaşarak 2026 Dünya Kupası öncesinde Avrupa'da kendini yeniden kanıtlamak istiyor.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Neymar bombası! İspanyollar duyurdu: Türk devi peşinde

Öte yandan İspanyol basını, Süper Lig devinin de Brezilya tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Neymar'ın peşine düştüğünü okuyucularına duyurdu.