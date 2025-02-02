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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig devinden Sörloth bombası! Girişimlere başlandı...
Giriş Tarihi: 02.02.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 12:07

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Sörloth bombası! Girişimlere başlandı...

Son dakika haberi: Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth oynadığı tek sezonda zirve bir performans göstermiş ve sonrasında dev kulüplere imza atmıştı. La Liga devlerinden Atletico Madrid'de forma giyen Sörloth için flaş bir iddia gündeme geldi. Süper devi Norveçli golcüye resmen talip oldu. İşte flaş gelişmenin detayları...

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Sörloth bombası! Girişimlere başlandı...

Alexander Sörloth, Trendyol Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans ile tek sezonda lige imzasını atmıştı.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Sörloth bombası! Girişimlere başlandı...

İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli yıldız için flaş bir iddia gündeme geldi.

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Son dakika haberi: Süper Lig devinden Sörloth bombası! Girişimlere başlandı...

BEŞİKTAŞ'TAN SORLOTH ATAĞI!

Fanatik'in haberine göre transferde sessiz ilerleyen Beşiktaş, Alexander Sörloth için girişimlere başladı.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Sörloth bombası! Girişimlere başlandı...

ATLETICO İKNA EDİLDİ

Transferde bombayı patlatmak isteyen siyah-beyazlı yönetim İspanyol ekibini, Sörloth'un kiralık transferi üzerine ikna ederken oyuncuyla da görüşmelere başlayacak.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Sörloth bombası! Girişimlere başlandı...

SOLSKJAER DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş'ın Norveçli teknik adamı Ole Gunnar Solskjaer'in de vatandaşı olan Sörloth'u takıma kazandırmak için devreye girip iletişime geçeceği aktarıldı.

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