Giriş Tarihi: 02.02.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
12:07
Son dakika haberi: Süper Lig devinden Sörloth bombası! Girişimlere başlandı...
Son dakika haberi: Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth oynadığı tek sezonda zirve bir performans göstermiş ve sonrasında dev kulüplere imza atmıştı. La Liga devlerinden Atletico Madrid'de forma giyen Sörloth için flaş bir iddia gündeme geldi. Süper devi Norveçli golcüye resmen talip oldu. İşte flaş gelişmenin detayları...