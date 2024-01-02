Son dakika haberi: Süper Lig devlerine transferde güneş doğdu! O dünya yıldızları artık bedava...

WILFRED NDIDI

Yaz transfer döneminde hem Fenerbaçe'nin hem de Galatasaray'ın ısrarla transfer etmek istediği 27 yaşındaki yıldız oyuncu takımı Leicester'da kalmayı tercih etmişti. Nijeryalı oyuncu bu sezon takımı ile çıktığı 24 maçta; 4 gol atarken, 6 da asist yaptı.