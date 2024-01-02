Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:24
Son dakika haberi: Süper Lig devlerine transferde güneş doğdu! O dünya yıldızları artık bedava...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de devre arası yaklaşırken ara transfer döneminin açılmasına günler kaldı. Özellikle 4 büyükler kadrolarını daha da güçlendirmek isterken, Avrupa futbolunun o yıldız futbolcuları için sezon sonu itibariyle yeni sözleşme imzalanmaması durumunda bonservis ücreti ödenmeyecek. İşte son dakika haberinin tüm detayları...