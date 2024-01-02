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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig devlerine transferde güneş doğdu! O dünya yıldızları artık bedava...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:21 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 20:24

Son dakika haberi: Süper Lig devlerine transferde güneş doğdu! O dünya yıldızları artık bedava...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de devre arası yaklaşırken ara transfer döneminin açılmasına günler kaldı. Özellikle 4 büyükler kadrolarını daha da güçlendirmek isterken, Avrupa futbolunun o yıldız futbolcuları için sezon sonu itibariyle yeni sözleşme imzalanmaması durumunda bonservis ücreti ödenmeyecek. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Süper Lig devlerine transferde güneş doğdu! O dünya yıldızları artık bedava...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdürmek isteyen takımlar, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İşte sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan o dünya yıldızları...

Son dakika haberi: Süper Lig devlerine transferde güneş doğdu! O dünya yıldızları artık bedava...

DAICHI KAMADA

Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Daichi Kamada, Frankfurt'tan Lazio'nun yolunu tutmuştu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Japon futbolcu İtalyan ekibi ile çıktığı 21 maçta; 1 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.

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Son dakika haberi: Süper Lig devlerine transferde güneş doğdu! O dünya yıldızları artık bedava...

WILFRED NDIDI

Yaz transfer döneminde hem Fenerbaçe'nin hem de Galatasaray'ın ısrarla transfer etmek istediği 27 yaşındaki yıldız oyuncu takımı Leicester'da kalmayı tercih etmişti. Nijeryalı oyuncu bu sezon takımı ile çıktığı 24 maçta; 4 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Son dakika haberi: Süper Lig devlerine transferde güneş doğdu! O dünya yıldızları artık bedava...

AARON WAN-BISSAKA

Manchester United forması giyen 26 yaşındaki sağ bekin adı Galatasaray ile anılanlar listesindeydi. Bu sezon takımı ile 15 maça çıkan Bissaka; 2 asistlik katkı sağladı.

Son dakika haberi: Süper Lig devlerine transferde güneş doğdu! O dünya yıldızları artık bedava...

LUKA MODRIC

Real Madrid ve Hırvatistan efsanesi haline gelen Luka Modric'in takımı ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli oyuncunun adı geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş ile anılmıştı.

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