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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu! Milli yıldızımız rekor kırdı | İşte o yıldız oyuncular
Giriş Tarihi: 06.09.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:55

Son dakika haberi: Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu! Milli yıldızımız rekor kırdı | İşte o yıldız oyuncular

Son dakika haberi: Süper Lig'de heyecan devam ederken bu sezon Süper Lig devleri yine flaş transferlere imza atmayı başardı. Bunun yanında bazı yıldız oyuncular da başka takımlara transfer oldu. Özellikle de Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası akıllara da Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri geliyor. İşte Türk futbolunda bonservis rekoru kırarak transfer olan yıldızlar...

Son dakika haberi: Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu! Milli yıldızımız rekor kırdı | İşte o yıldız oyuncular

Avrupa'ya oyuncu ihracatında son dönemlerde önemli gelirler elde etmeyi başaran Fenerbahçe, yeni sezonda da istikrarını devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, yaptığı satışlar sayesinde oyuncularını uluslararası vitrine çıkarırken kasasını da dolduruyor. Son olarak yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a satan sarı-lacivertli kulüp, bir transfer rekoru daha kırmış oldu.

İşte Süper Lig'de yüksek bonservis bedeliyle transfer olan ilk 25 oyuncu...

Son dakika haberi: Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu! Milli yıldızımız rekor kırdı | İşte o yıldız oyuncular

25- Ozan Kabak

Galatasaray > Stuttgart

Sezon: 18/19 - 11 milyon euro

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Son dakika haberi: Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu! Milli yıldızımız rekor kırdı | İşte o yıldız oyuncular

24- Ndayishimiye

Başakşehir > Nice

Sezon: 22/23 - 11.5 milyon Euro

Son dakika haberi: Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu! Milli yıldızımız rekor kırdı | İşte o yıldız oyuncular

23: Nicolas Anelka

Fenerbahçe > Bolton

Sezon: 06/07 - 12 milyon Euro

Son dakika haberi: Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu! Milli yıldızımız rekor kırdı | İşte o yıldız oyuncular

22: Josef de Souza

Fenerbahçe > Al Ahli

Sezon: 18/19 - 12 milyon Euro

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