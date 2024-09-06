Son dakika haberi: Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu! Milli yıldızımız rekor kırdı | İşte o yıldız oyuncular

Avrupa'ya oyuncu ihracatında son dönemlerde önemli gelirler elde etmeyi başaran Fenerbahçe, yeni sezonda da istikrarını devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, yaptığı satışlar sayesinde oyuncularını uluslararası vitrine çıkarırken kasasını da dolduruyor. Son olarak yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a satan sarı-lacivertli kulüp, bir transfer rekoru daha kırmış oldu.

İşte Süper Lig'de yüksek bonservis bedeliyle transfer olan ilk 25 oyuncu...