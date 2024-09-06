Giriş Tarihi: 06.09.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
22:55
Son dakika haberi: Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu! Milli yıldızımız rekor kırdı | İşte o yıldız oyuncular
Son dakika haberi: Süper Lig'de heyecan devam ederken bu sezon Süper Lig devleri yine flaş transferlere imza atmayı başardı. Bunun yanında bazı yıldız oyuncular da başka takımlara transfer oldu. Özellikle de Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası akıllara da Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri geliyor. İşte Türk futbolunda bonservis rekoru kırarak transfer olan yıldızlar...