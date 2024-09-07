Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de en yüksek maaş alan oyuncular belli oldu! Zirvede 3 futbolcu var...
Giriş Tarihi: 07.09.2024 20:33 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 20:33

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de en yüksek maaş alan oyuncular belli oldu! Zirvede 3 futbolcu var...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de 4. haftayı geride bıraktık. Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğunda... Bu sezon Süper Lig'in dev takımları yine dikkat çeken transferlere imza attı. Son olarak Galatasaray Osimhen'i, Beşiktaş Joao Mario'yu ve Fenerbahçe ise Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı. Yıldız transferlerin ardından Süper Lig'de en çok maaş alan oyuncular da belli oldu. İşte dikkat çeken rakamlar ve o yıldız oyuncular...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’de en yüksek maaş alan oyuncular belli oldu! Zirvede 3 futbolcu var...

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunda en yüksek maaş alan futbolcular belli oldu. Bu sezon dikkat çeken transferler yapan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi ligin önde gelen kulüplerinden oyuncuların yer aldığı listede, 4 milyon € ve üzeri maaş alan isimler öne çıktı.

Bu kategoride Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan 2 ve Beşiktaş'tan 2 oyuncu bulunuyor. İşte Süpe r Lig'de en yüksek maaş alan ilk 40 oyuncu...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’de en yüksek maaş alan oyuncular belli oldu! Zirvede 3 futbolcu var...

40 - Visca > 1.5 milyon Euro

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’de en yüksek maaş alan oyuncular belli oldu! Zirvede 3 futbolcu var...

39 - Lundstram > 1.5 milyon Euro

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’de en yüksek maaş alan oyuncular belli oldu! Zirvede 3 futbolcu var...

38 - Orsic > 1.6 milyon Euro

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’de en yüksek maaş alan oyuncular belli oldu! Zirvede 3 futbolcu var...

37 - Simon Banza > 1.6 milyon Euro

SON DAKİKA