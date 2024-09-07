Giriş Tarihi: 07.09.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
20:33
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de en yüksek maaş alan oyuncular belli oldu! Zirvede 3 futbolcu var...
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de 4. haftayı geride bıraktık. Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğunda... Bu sezon Süper Lig'in dev takımları yine dikkat çeken transferlere imza attı. Son olarak Galatasaray Osimhen'i, Beşiktaş Joao Mario'yu ve Fenerbahçe ise Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı. Yıldız transferlerin ardından Süper Lig'de en çok maaş alan oyuncular da belli oldu. İşte dikkat çeken rakamlar ve o yıldız oyuncular...