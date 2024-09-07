SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’de en yüksek maaş alan oyuncular belli oldu! Zirvede 3 futbolcu var...

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunda en yüksek maaş alan futbolcular belli oldu. Bu sezon dikkat çeken transferler yapan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi ligin önde gelen kulüplerinden oyuncuların yer aldığı listede, 4 milyon € ve üzeri maaş alan isimler öne çıktı.

Bu kategoride Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan 2 ve Beşiktaş'tan 2 oyuncu bulunuyor. İşte Süpe r Lig'de en yüksek maaş alan ilk 40 oyuncu...