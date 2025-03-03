Giriş Tarihi: 03.03.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
19:57
Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u 3-0 yendi. Böylelikle sarı-lacivertliler, rakibiyle puan farkını 4'e indirdi. Buna göre Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İşte sonuçların ardından oluşan sıralama...