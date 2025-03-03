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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 18:56 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 19:57

Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u 3-0 yendi. Böylelikle sarı-lacivertliler, rakibiyle puan farkını 4'e indirdi. Buna göre Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İşte sonuçların ardından oluşan sıralama...

Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta müsabakaları oynanmaya devam ediyor. Zirve yarışında ise puan farkı azaldı. Buna göre ligde şampiyonluk oranları da güncellendi.

Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

LİDER GALATASARAY, PAŞA'YA TAKILDI

Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Ligin ilk yarısındaki mücadelede aynı skorla bitmişti.. Bu beraberlikle en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 2 maça indirdi.

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Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

F.BAHÇE FIRSATI TEPMEDİ

Mourinho ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ilk yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı ve puan farkını 4'e düşürdü.

Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ EVİNDE MUTLU

Solskjaer yönetiminde ligde çıkışa geçen Beşiktaş ise sahasında Kayserispor'u ağırladı.. Kartal, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle rakibini 2-0 ile geçti ve puanını 44'e yükseltti.

Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRABZONSPOR'UN DEPLASMAN HASRETİ SÜRDÜ

Bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan Trabzonspor ise deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadeleyi 1-0 kaybetti.