Son dakika haberi: Süper Lig’e bedava transfer! Bu isimlere bonservis ödenmeyecek...

Takımlar bir yandan bu sezon ipi göğüslemek için mücadele ederken bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündemine gelen birçok oyuncu sezon sonunda boşa çıkacak. İşte sezon sonunda bonservisi elinde olacak futbolcular...