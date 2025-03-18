Giriş Tarihi: 18.03.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
22:18
Son dakika haberi: Süper Lig'e bedava transfer! Bu isimlere bonservis ödenmeyecek...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam ederken, takımlar gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündemine gelen birçok oyuncu sezon sonunda boşa çıkacak. İşte gelecek sezon bonservisi elinde olacak futbolcular...