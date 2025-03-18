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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig'e bedava transfer! Bu isimlere bonservis ödenmeyecek...
Giriş Tarihi: 18.03.2025 22:03 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:18

Son dakika haberi: Süper Lig'e bedava transfer! Bu isimlere bonservis ödenmeyecek...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam ederken, takımlar gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündemine gelen birçok oyuncu sezon sonunda boşa çıkacak. İşte gelecek sezon bonservisi elinde olacak futbolcular...

Son dakika haberi: Süper Lig’e bedava transfer! Bu isimlere bonservis ödenmeyecek...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Sarı-kırmızlı takım, 1 maçı eksik ezeli rakibinin 9 puan önünde liderdiğini sürdürüyor.

Son dakika haberi: Süper Lig’e bedava transfer! Bu isimlere bonservis ödenmeyecek...

Takımlar bir yandan bu sezon ipi göğüslemek için mücadele ederken bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündemine gelen birçok oyuncu sezon sonunda boşa çıkacak. İşte sezon sonunda bonservisi elinde olacak futbolcular...

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Son dakika haberi: Süper Lig’e bedava transfer! Bu isimlere bonservis ödenmeyecek...

JONATHAN TAH

Güncel Takımı: Leverkusen
Mevki: Stoper
Yaş: 29

Son dakika haberi: Süper Lig’e bedava transfer! Bu isimlere bonservis ödenmeyecek...

MOHAMED SALAH

Güncel Takımı: Liverpool
Mevki: Sağ Kanat
Yaş: 32

Son dakika haberi: Süper Lig’e bedava transfer! Bu isimlere bonservis ödenmeyecek...

JONATHAN DAVID

Güncel Takımı: Lille
Mevki: Santrfor
Yaş: 25