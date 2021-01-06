Son dakika haberi: Süper Lig'de dev takas iddiası! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı İrfan Can Kahveci...

Demba Ba ve Crivelli'nin form düşüklüğüne karşı Başakşehir kadrosuna bir santrafor katmak istiyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DİAGNE - İRFAN CAN TAKASI OLACAK MI?

Sezon başında Başakşehir, Diagne'yi istemişti. Devre arasında Başakşehir'in yeniden Mbaye Diagne'yi istediği Galatasaray'ın da takas olarak İrfan Can Kahveci'yi istediği ifade edildi.

Çok iyi arkadaş olan Arda Turan, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan milli takımda aynı takımda forma giymiş fakat Galatasaray'da aynı dönemde oynayamamıştı. Oğulcan Çağlayan, İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı'nın da çok iyi arkadaş olduğu biliniyor. Transfer gerçekleşirse üç iyi arkadaş aynı takımda buluşacak.