Giriş Tarihi: 14.02.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
21:03
Son dakika haberi: İstanbul devinden Kevin de Bruyne bombası! Transferde Süper Lig takımını duyurdular...
Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne, henüz takımıyla yeni bir sözleşme imzalamadı. Belçikalı yıldızın ismi pek çok Avrupa takımıyla da geçiyor. Ancak İspanyol basını gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Haberde, Süper Lig devinin yıldız orta sahayı transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte flaş haberin detayları…