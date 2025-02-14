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Haberler Galeri Son dakika haberi: İstanbul devinden Kevin de Bruyne bombası! Transferde Süper Lig takımını duyurdular...
Giriş Tarihi: 14.02.2025 20:44 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:03

Son dakika haberi: İstanbul devinden Kevin de Bruyne bombası! Transferde Süper Lig takımını duyurdular...

Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne, henüz takımıyla yeni bir sözleşme imzalamadı. Belçikalı yıldızın ismi pek çok Avrupa takımıyla da geçiyor. Ancak İspanyol basını gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Haberde, Süper Lig devinin yıldız orta sahayı transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika haberi: İstanbul devinden Kevin de Bruyne bombası! Transferde Süper Lig takımını duyurdular...

Avrupa'da ve Türkiye'de ara transfer dönemi sona erdi. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için takviyelerini gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: İstanbul devinden Kevin de Bruyne bombası! Transferde Süper Lig takımını duyurdular...

Ligde şampiyonluk yarışında bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray, önemli isimleri kadrosuna kattı.

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Son dakika haberi: İstanbul devinden Kevin de Bruyne bombası! Transferde Süper Lig takımını duyurdular...

Transfer döneminin bitmesiyle birlikte Süper Lig deviyle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberi: İstanbul devinden Kevin de Bruyne bombası! Transferde Süper Lig takımını duyurdular...

SÜPER LİG DEVİ HAREKETE GEÇTİ

İspanyol basını Manchester City forması giyen Belçikalı dünya yıldızı Kevin De Bruyne için Süper Lig devinin harekete geçtiğini öne sürdü.

Son dakika haberi: İstanbul devinden Kevin de Bruyne bombası! Transferde Süper Lig takımını duyurdular...

Haberde bu takımın Galatasaray olduğu ve sarı-kırmızılıların Kevin de Bruyne'yi gündemine aldığını ifade etti.

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