Giriş Tarihi: 06.06.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 21:03

Son dakika haberi: Süper Lig'in gol kralından Trabzonspor'a müjde! Dev transfer için göz kırptı...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, sezonu mutlak galibiyet ile tamamlamak istiyor. Nenad Bjelica ile son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan bordo-mavili ekip, önümüzdeki sene için oldukça ümitli durumda. Yeni sezonda Hırvat çalıştırıcı önderliğinde kadro planlamasını sürdüren Fırtına ile transfer döneminde sıkça adının geçtiği Süper Lig'in gol kralından yeşil ışık geldi. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...