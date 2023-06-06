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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig'in gol kralından Trabzonspor'a müjde! Dev transfer için göz kırptı...
Giriş Tarihi: 06.06.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 21:03

Son dakika haberi: Süper Lig'in gol kralından Trabzonspor'a müjde! Dev transfer için göz kırptı...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, sezonu mutlak galibiyet ile tamamlamak istiyor. Nenad Bjelica ile son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan bordo-mavili ekip, önümüzdeki sene için oldukça ümitli durumda. Yeni sezonda Hırvat çalıştırıcı önderliğinde kadro planlamasını sürdüren Fırtına ile transfer döneminde sıkça adının geçtiği Süper Lig'in gol kralından yeşil ışık geldi. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Süper Lig’in gol kralından Trabzonspor’a müjde! Dev transfer için göz kırptı...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, sezonu mutlak galibiyet ile tamamlamak istiyor. Nenad Bjelica ile son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan bordo-mavili ekip, önümüzdeki sene için oldukça ümitli durumda. Yeni sezonda Hırvat çalıştırıcı önderliğinde kadro planlamasını sürdüren Fırtına ile transfer döneminde sıkça adının geçtiği Süper Lig'in gol kralından yeşil ışık geldi. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Süper Lig’in gol kralından Trabzonspor’a müjde! Dev transfer için göz kırptı...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Abdullah Avcı ile şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmedi.

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Son dakika haberi: Süper Lig’in gol kralından Trabzonspor’a müjde! Dev transfer için göz kırptı...

Lige iyi bir başlangıç yapamayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamladı.

Son dakika haberi: Süper Lig’in gol kralından Trabzonspor’a müjde! Dev transfer için göz kırptı...

Sırasıyla Devler Ligi ve Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor, Konfernas Ligi play-off'unda Basel'e 2-1 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı.

Son dakika haberi: Süper Lig’in gol kralından Trabzonspor’a müjde! Dev transfer için göz kırptı...

Ligdeki performans düşüklüğünün önüne geçemeyen Fırtına'da şampiyon hoca Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.

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