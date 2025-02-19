Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
09:50
Son dakika haberi: TFF, UEFA'dan destek aldı! Derbinin hakemi yüzde 90 belli...
Son dakika haberi: Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray namağlup serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılıları takibini sürdüren Fenerbahçe ise sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek derbi öncesi hata yapmadı. İki takımın karşı karşıya geleceği dev mücadele öncesi ana gündem maddesi yabancı hakem olmaya devam ediyor. TFF'nin hakem konusunda UEFA'dan destek aldığı öğrenilirken, kritik maçın hakeminin yüzde 90 belli olduğu öğrenildi. İşte detaylar...