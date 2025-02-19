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Haberler Galeri Son dakika haberi: TFF, UEFA'dan destek aldı! Derbinin hakemi yüzde 90 belli...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:50

Son dakika haberi: TFF, UEFA'dan destek aldı! Derbinin hakemi yüzde 90 belli...

Son dakika haberi: Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray namağlup serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılıları takibini sürdüren Fenerbahçe ise sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek derbi öncesi hata yapmadı. İki takımın karşı karşıya geleceği dev mücadele öncesi ana gündem maddesi yabancı hakem olmaya devam ediyor. TFF'nin hakem konusunda UEFA'dan destek aldığı öğrenilirken, kritik maçın hakeminin yüzde 90 belli olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: TFF, UEFA’dan destek aldı! Derbinin hakemi yüzde 90 belli...

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray namağlup serisini sürdürdü.

Son dakika haberi: TFF, UEFA’dan destek aldı! Derbinin hakemi yüzde 90 belli...

Sarı-kırmızılıları takibini sürdüren Fenerbahçe ise sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek derbi öncesi hata yapmadı.

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Son dakika haberi: TFF, UEFA’dan destek aldı! Derbinin hakemi yüzde 90 belli...

İki ezeli rakip 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de karşı karşıya gelecek ancak mücadeleyi hangi hakemin yöneteceği uzun süredir tartışılıyordu.

Son dakika haberi: TFF, UEFA’dan destek aldı! Derbinin hakemi yüzde 90 belli...

Günlerdir Galatasaray-Fenerbahçe maçına atanacak isimle ilgili tartışmaları duyuran SABAH Spor, yeni bir perde açıyor.

Son dakika haberi: TFF, UEFA’dan destek aldı! Derbinin hakemi yüzde 90 belli...

CEFERİN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Geçen hafta Cenevre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yemek yiyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu konuda da fikir alışverişinde bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ısrarla yabancı hakem isterken, Galatasaray ise bu konuya soğuk bakmıştı.

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