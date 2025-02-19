Son dakika haberi: TFF, UEFA’dan destek aldı! Derbinin hakemi yüzde 90 belli...

CEFERİN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Geçen hafta Cenevre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yemek yiyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu konuda da fikir alışverişinde bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ısrarla yabancı hakem isterken, Galatasaray ise bu konuya soğuk bakmıştı.