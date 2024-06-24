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Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:50

SON DAKİKA HABERLERİ: TFF'den flaş Arda Güler ve Montella açıklaması! "Görüntülere itibar etmeyiniz"

SON DAKİKA HABERLERİ: Türkiye Futbol Federasyonu, milli oyuncumuz Arda Güler ve A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Montella'nın Çekya maçı öncesi yapılan son antrenmanda kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağ duyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız." denildi. İşte o görüntüler ve açıklamanın tamamı...

SON DAKİKA HABERLERİ: TFF’den flaş Arda Güler ve Montella açıklaması! Görüntülere itibar etmeyiniz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbolcu Arda Güler ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella arasında yaşanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan diyalogla ilgili açıklama yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ: TFF’den flaş Arda Güler ve Montella açıklaması! Görüntülere itibar etmeyiniz

A Milli Futbol Takımı'nın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında yaşanan diyalog sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: TFF’den flaş Arda Güler ve Montella açıklaması! Görüntülere itibar etmeyiniz

Antrenmanda dar alanda pas çalışması ve top kapma mücadelesi başlamak üzereyken Arda'nın elindeki yelek alınıp bireysel çalışmaya geçmesi söylendi.

SON DAKİKA HABERLERİ: TFF’den flaş Arda Güler ve Montella açıklaması! Görüntülere itibar etmeyiniz

Arda takımdan ayrılıp hafif tempolu koşular yaptı. Bu konuda bilgi kirliliğini önlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yayınladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: TFF’den flaş Arda Güler ve Montella açıklaması! Görüntülere itibar etmeyiniz

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

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