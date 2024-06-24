Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:50
SON DAKİKA HABERLERİ: TFF'den flaş Arda Güler ve Montella açıklaması! "Görüntülere itibar etmeyiniz"
SON DAKİKA HABERLERİ: Türkiye Futbol Federasyonu, milli oyuncumuz Arda Güler ve A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Montella'nın Çekya maçı öncesi yapılan son antrenmanda kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağ duyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız." denildi. İşte o görüntüler ve açıklamanın tamamı...