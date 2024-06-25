Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: TFF'den yeni Arda Güler açıklaması! "Montella'ya sorduk, bize..."
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:03

Son dakika haberi: TFF'den yeni Arda Güler açıklaması! "Montella'ya sorduk, bize..."

EURO 2024 heyecanı devam ediyor. A Milli Takımımız, grubun son maçında çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak. 1 puan alması halinde gruptan ikinci olarak çıkacak olan Milli Takım'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, sosyal medyada gündem olan Vincenzo Montella-Arda Güler videosu hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. İşte yaşananlarla ilgili gerçekler ve o açıklamalar...

Son dakika haberi: TFF’den yeni Arda Güler açıklaması! Montella’ya sorduk, bize...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor... A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile 26 Haziran Çarşamba günü oynayacağı gruptaki son maçın hazırlıklarına devam etti.

Son dakika haberi: TFF’den yeni Arda Güler açıklaması! Montella’ya sorduk, bize...

Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile dün bireysel antrenman yapan Arda Güler, bugünkü idmanın tamamında takımla çalışırken A Milli Takım kampına bugün katılan kaleci Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: TFF’den yeni Arda Güler açıklaması! Montella’ya sorduk, bize...

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki antrenman, ilk olarak tüm grup halinde yapılan fitness salonunda yapılan mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, neşeli anlara sahne olan ısınma bölümünün ardından taktik çalışmalar yaptı.

Son dakika haberi: TFF’den yeni Arda Güler açıklaması! Montella’ya sorduk, bize...

ARDA GÜLER TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile dün bireysel antrenman yapan Arda Güler, bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok tedavilerine devam edilmesi sebebiyle çalışmada yer almadı.

Son dakika haberi: TFF’den yeni Arda Güler açıklaması! Montella’ya sorduk, bize...

TFF YÖNETİCİSİ ERÖĞÜT'TEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Görüntü sonrası Montella ile görüştüklerini söyleyen Mustafa Eröğüt BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Eröğüt, "Antrenman sonrasında bir yemek programımız vardı. O yemek esnasında sosyal medyada bir hareketlilik olduğunu fark ettik. İlk görüntüye baktığınız zaman yanlış anlayabilirsiniz yani ama esasına baktığınızda kesinlikle her şey kontrol altında.

SON DAKİKA