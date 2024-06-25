Son dakika haberi: TFF'den yeni Arda Güler açıklaması! "Montella'ya sorduk, bize..."

TFF YÖNETİCİSİ ERÖĞÜT'TEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Görüntü sonrası Montella ile görüştüklerini söyleyen Mustafa Eröğüt BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Eröğüt, "Antrenman sonrasında bir yemek programımız vardı. O yemek esnasında sosyal medyada bir hareketlilik olduğunu fark ettik. İlk görüntüye baktığınız zaman yanlış anlayabilirsiniz yani ama esasına baktığınızda kesinlikle her şey kontrol altında.