Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:03
Son dakika haberi: TFF'den yeni Arda Güler açıklaması! "Montella'ya sorduk, bize..."
EURO 2024 heyecanı devam ediyor. A Milli Takımımız, grubun son maçında çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak. 1 puan alması halinde gruptan ikinci olarak çıkacak olan Milli Takım'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, sosyal medyada gündem olan Vincenzo Montella-Arda Güler videosu hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. İşte yaşananlarla ilgili gerçekler ve o açıklamalar...