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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor'un galibiyeti sonrası çarpıcı sözler! "Abdullah Avcı haklı çıktı"
Giriş Tarihi: 11.11.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 09:32

Son dakika haberi: Trabzonspor'un galibiyeti sonrası çarpıcı sözler! "Abdullah Avcı haklı çıktı"

Son dakika haberi: Geçen hafta F.Bahçe'nin galibiyet serisini Kadıköy'de bitiren Trabzonspor, Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında dün de Konyaspor'u Paul Onuachu'nun iki golüyle yendi. Konuk ekibin tek sayısı Prip'ten geldi. Yılın golüne aday olacak bir gol atan Nijeryalı yıldız adeta sahada parladı. Maçın ardından SABAH Spor'un iki usta ismi Levent Tüzemen ve İskender Günen, Trabzonspor'un galibiyetini yorumladı ve çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika haberi: Trabzonspor’un galibiyeti sonrası çarpıcı sözler! Abdullah Avcı haklı çıktı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi. Fırtına'nın 2.01'lik yıldızı Paul Onuachu attığı 2 golle gecenin yıldızı olurken, ikinci golü yılın golüne şimdiden aday oldu.

Son dakika haberi: Trabzonspor’un galibiyeti sonrası çarpıcı sözler! Abdullah Avcı haklı çıktı

ZLATAN GÖRSE KISKANIR!

Onuachu'nun galibiyet golü, gözlerin pasını sildi. Nijeryalı, Enis Destan'ın kale önüne çıkardığı topa topuğuyla müthiş ters bir vuruş yaparak rakip kaleciyi avladı. Zlatan İbrahimovic'in EURO 2004'te İsveç Milli Takımı ile İtalya'ya attığı golün kopyasına imzasını koyan yıldız oyuncu, geceye damga vurdu.

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Son dakika haberi: Trabzonspor’un galibiyeti sonrası çarpıcı sözler! Abdullah Avcı haklı çıktı

Sosyal medyada herkesin konuştuğu olay vuruş için, "Yılın golü" yorumları yapılırken 29 yaşındaki forvet de "Saniyelik bir konu. Top ne ayağıma ne de kafama geldi. O an içinde doğru kararı vermek zorundaydım. Tarif etmesi benim için de çok zor" dedi.

Son dakika haberi: Trabzonspor’un galibiyeti sonrası çarpıcı sözler! Abdullah Avcı haklı çıktı

Maçın ardından SABAH Spor'un iki usta ismi Levent Tüzemen ve İskender Günen karşılaşmaya ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

Son dakika haberi: Trabzonspor’un galibiyeti sonrası çarpıcı sözler! Abdullah Avcı haklı çıktı

LEVENT TÜZEMEN: AVCI'DAN TAM İSABET

Konyaspor, Kadıköy'de Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 'kompakt' futbolu, Papara Park'ta sahaya yansıtınca müthiş pozisyonlar buldu ama atamadı. Berat ile Mendy orta alanda çok top kaybıyla oynayınca Trabzonspor hücum etmekte zorlandı.

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