Giriş Tarihi: 11.11.2023 09:27
Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
09:32
Son dakika haberi: Trabzonspor'un galibiyeti sonrası çarpıcı sözler! "Abdullah Avcı haklı çıktı"
Son dakika haberi: Geçen hafta F.Bahçe'nin galibiyet serisini Kadıköy'de bitiren Trabzonspor, Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında dün de Konyaspor'u Paul Onuachu'nun iki golüyle yendi. Konuk ekibin tek sayısı Prip'ten geldi. Yılın golüne aday olacak bir gol atan Nijeryalı yıldız adeta sahada parladı. Maçın ardından SABAH Spor'un iki usta ismi Levent Tüzemen ve İskender Günen, Trabzonspor'un galibiyetini yorumladı ve çarpıcı sözler kaleme aldı.