Son dakika haberi: Trabzonspor'un galibiyeti sonrası çarpıcı sözler! "Abdullah Avcı haklı çıktı"

Sosyal medyada herkesin konuştuğu olay vuruş için, "Yılın golü" yorumları yapılırken 29 yaşındaki forvet de "Saniyelik bir konu. Top ne ayağıma ne de kafama geldi. O an içinde doğru kararı vermek zorundaydım. Tarif etmesi benim için de çok zor" dedi.