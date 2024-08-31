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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...
Giriş Tarihi: 31.08.2024 19:57 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 20:00

Son dakika haberi: Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ederken, transferde de gelişmeler yaşanıyor. Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'e elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılırken, bordo-mavili yönetim flaş bir transfere imza attı. Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla anlaşmaya vardı. İşte flaş transferin detayları...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Beşiktaş’ın eski yıldızıyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Son dakika haberi: Trabzonspor, Beşiktaş’ın eski yıldızıyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda da St. Gallen'e penaltılarla elenen Bordo-mavili takım Avrupa defterini kapattı.

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Son dakika haberi: Trabzonspor, Beşiktaş’ın eski yıldızıyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...

ABDULLAH AVCI İLE YOLLAR AYRILDI

Bu sezon birçok transfer yapmasına rağmen istediği sonuçları alamayan bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.

Son dakika haberi: Trabzonspor, Beşiktaş’ın eski yıldızıyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...

Trabzonspor yönetiminin, Alanyaspor'un hocası olan Fatih Tekke'yi göreve getireceği iddiaları da gündeme geldi.

Son dakika haberi: Trabzonspor, Beşiktaş’ın eski yıldızıyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...

AVCI'NIN 2. TRABZONSPOR DÖNEMİ

Trabzonspor'un ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. 61 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor ile 2021-22 yılında şampiyonluğa ulaştı.

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