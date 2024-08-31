Giriş Tarihi: 31.08.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
20:00
Son dakika haberi: Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ederken, transferde de gelişmeler yaşanıyor. Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'e elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılırken, bordo-mavili yönetim flaş bir transfere imza attı. Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla anlaşmaya vardı. İşte flaş transferin detayları...