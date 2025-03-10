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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor Fatih Tekke'yi açıkladı! "Görüşme yapılacak"
Giriş Tarihi: 10.03.2025 23:45 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 23:49

Son dakika haberi: Trabzonspor Fatih Tekke'yi açıkladı! "Görüşme yapılacak"

Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi. Günün erken saatlerinde deneyimli teknik adam ile yönetim kurulu arasında yaklaşık 4 saatlik bir toplantı gerçekleşti. Trabzonspor kulübü, deneyimli hocayla yollarını ayırdıklarını ve Şenol Güneş'in yeni bir göreve getirildiğini açıkladı. Bordo-mavili takım, Fatih Tekke ile de teknik direktörlük görevi için görüşmelere başlandığını açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Trabzonspor Fatih Tekke’yi açıkladı! Görüşme yapılacak

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi. Bordo-mavili takımdan Fatih Tekke açıklaması geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Trabzonspor Fatih Tekke’yi açıkladı! Görüşme yapılacak

ŞENOL GÜNEŞ'İN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Bordo-mavili kulüp, teknik direktör Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevine son verdiğini ve deneyimli hocanın yeni bir sorumluluk aldığını açıkladı.

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Son dakika haberi: Trabzonspor Fatih Tekke’yi açıkladı! Görüşme yapılacak

Yapılan resmi açıklamaya göre Şenol Güneş'in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı ifade edildi.

Son dakika haberi: Trabzonspor Fatih Tekke’yi açıkladı! Görüşme yapılacak

Trabzonspor'un resmi açıklaması:

Değerli Basın Mensuplarının Bilgisine

Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek adına planlama yaptık. Program kapsamında Sn. Güneş'in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık.

Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibarıyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı.

Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur."

Son dakika haberi: Trabzonspor Fatih Tekke’yi açıkladı! Görüşme yapılacak

TAKIMI HÜSEYİN ÇİMŞİR ÇALIŞTIRDI

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası Şenol Güneş'in, saat 16.00'da yapılan olan antrenmana çıkmadı. Antrenman, yeni teknik adam belli olana kadar Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek tarafından gerçekleştirildi.