Giriş Tarihi: 10.03.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
23:49
Son dakika haberi: Trabzonspor Fatih Tekke'yi açıkladı! "Görüşme yapılacak"
Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi. Günün erken saatlerinde deneyimli teknik adam ile yönetim kurulu arasında yaklaşık 4 saatlik bir toplantı gerçekleşti. Trabzonspor kulübü, deneyimli hocayla yollarını ayırdıklarını ve Şenol Güneş'in yeni bir göreve getirildiğini açıkladı. Bordo-mavili takım, Fatih Tekke ile de teknik direktörlük görevi için görüşmelere başlandığını açıkladı. İşte detaylar...