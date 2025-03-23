Giriş Tarihi: 23.03.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
14:47
Son dakika haberi: Trabzonspor golcü adaylarını belirledi! İşte hedefteki isimler...
Son dakika haberi: Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke'yi getiren Trabzonspor, Başakşehir deplasmında kazanarak bu sezon hem bir ilke imza atmış hem de yeni hocasıyla iyi bir başlangıç yapmıştı. Karadeniz devi, yeni sezonda 47 yaşındaki teknik adamla daha iddialı olmayı planlıyor. Buna göre transfer çalışmalarına başlayan bordo-mavililerde golcü adayları belli oldu. İşte o isimler...