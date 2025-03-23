Son dakika haberi: Trabzonspor golcü adaylarını belirledi! İşte hedefteki isimler...

Performansının yanı sıra hem sahadaki duruşu hem de şehirle kurduğu bağ, Banza'nın kalmasını öncelikli hedef haline getirdi. Ancak Braga'nın beklentileri yüksek. Portekiz ekibi ilk görüşmede 20 milyon euro istemişti. Bu nedenle B ve C planları da hazırlanmış durumda...