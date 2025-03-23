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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor golcü adaylarını belirledi! İşte hedefteki isimler...
Giriş Tarihi: 23.03.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:47

Son dakika haberi: Trabzonspor golcü adaylarını belirledi! İşte hedefteki isimler...

Son dakika haberi: Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke'yi getiren Trabzonspor, Başakşehir deplasmında kazanarak bu sezon hem bir ilke imza atmış hem de yeni hocasıyla iyi bir başlangıç yapmıştı. Karadeniz devi, yeni sezonda 47 yaşındaki teknik adamla daha iddialı olmayı planlıyor. Buna göre transfer çalışmalarına başlayan bordo-mavililerde golcü adayları belli oldu. İşte o isimler...

Son dakika haberi: Trabzonspor golcü adaylarını belirledi! İşte hedefteki isimler...

Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke'yi getiren Trabzonspor, yeni hocasının yönetiminde galibiyetle başlamıştı.

Son dakika haberi: Trabzonspor golcü adaylarını belirledi! İşte hedefteki isimler...

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Karadeniz devinde öncelik, son iki sezondur yaşanan santrfor sıkıntısını çözmek.

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Son dakika haberi: Trabzonspor golcü adaylarını belirledi! İşte hedefteki isimler...

BANZA İÇİN PAZARLIK YAPILACAK

Trabzonspor yönetimi, ilk etapta kiralık olarak forma giyen Simon Banza'nın bonservisini almak istiyor.

Son dakika haberi: Trabzonspor golcü adaylarını belirledi! İşte hedefteki isimler...

28 yaşındaki forvet, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 17 kez fileleri havalandırarak takımının hücumdaki en etkili ismi haline geldi.

Son dakika haberi: Trabzonspor golcü adaylarını belirledi! İşte hedefteki isimler...

Performansının yanı sıra hem sahadaki duruşu hem de şehirle kurduğu bağ, Banza'nın kalmasını öncelikli hedef haline getirdi. Ancak Braga'nın beklentileri yüksek. Portekiz ekibi ilk görüşmede 20 milyon euro istemişti. Bu nedenle B ve C planları da hazırlanmış durumda...