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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor - Hatayspor maçının hakemi için olay yorum! "Yazıklar olsun"
Giriş Tarihi: 09.03.2025 07:05 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 07:05

Son dakika haberi: Trabzonspor - Hatayspor maçının hakemi için olay yorum! "Yazıklar olsun"

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı. Karşılaşmada VAR'ın uyarısı sonrası verilen 2 penaltı kararı iptal edildi. Hakem Alper Karasu'nun VAR kararına uyması tepkilere neden oldu. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen, Trabzonspor - Hatayspor maçına damga vuran pozisyonlar için çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika haberi: Trabzonspor - Hatayspor maçının hakemi için olay yorum! Yazıklar olsun

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı. Karşılaşmada VAR'ın uyarısı sonrası verilen 2 penaltı kararı iptal edildi. Hakem Alper Karasu'nun VAR kararına uyması tepkilere neden oldu.

Son dakika haberi: Trabzonspor - Hatayspor maçının hakemi için olay yorum! Yazıklar olsun

SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen, Trabzonspor - Hatayspor maçına damga vuran pozisyonlar için çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika haberi: Trabzonspor - Hatayspor maçının hakemi için olay yorum! Yazıklar olsun

MUSTAFA ÇULCU: YAZIKLAR OLSUN!

Alper Akarsu yeni jenerasyon hakemlerinden. Geçen hafta yönettiği maçta başarılı değildi. Ancak MHK Başkanı gözlemci notlarına itibar etmeden atama yaptığı için bu hafta tekrar şans buldu, hem de ikramiye gibi Trabzonspor maçında. Hakem performansından anlamayanlar, buyurun seyredin bu maçı.

Son dakika haberi: Trabzonspor - Hatayspor maçının hakemi için olay yorum! Yazıklar olsun

"NET PENALTI, HAKEM SAHADA DOĞRU KARAR VERDİ AMA VAR DEVREYE GİRDİ"

Hataylı oyuncu Kilama genişleyerek geliyor ve sol kol yukarıda açık. Net penaltı, hakem sahada doğru karar verdi. VAR devreye girdi, külliyen yanlış.

Son dakika haberi: Trabzonspor - Hatayspor maçının hakemi için olay yorum! Yazıklar olsun

Gitti, OFR'de izledi döndü, penaltıyı iptal etti. Çünkü öz güveni yok. Klasik… 'VAR benden daha iyi biliyor' güvensizliği. İkinci yarı bu kez Banza için penaltı çaldı.