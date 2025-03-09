Son dakika haberi: Trabzonspor - Hatayspor maçının hakemi için olay yorum! "Yazıklar olsun"

MUSTAFA ÇULCU: YAZIKLAR OLSUN!

Alper Akarsu yeni jenerasyon hakemlerinden. Geçen hafta yönettiği maçta başarılı değildi. Ancak MHK Başkanı gözlemci notlarına itibar etmeden atama yaptığı için bu hafta tekrar şans buldu, hem de ikramiye gibi Trabzonspor maçında. Hakem performansından anlamayanlar, buyurun seyredin bu maçı.