Giriş Tarihi: 09.03.2025 07:05
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
07:05
Son dakika haberi: Trabzonspor - Hatayspor maçının hakemi için olay yorum! "Yazıklar olsun"
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı. Karşılaşmada VAR'ın uyarısı sonrası verilen 2 penaltı kararı iptal edildi. Hakem Alper Karasu'nun VAR kararına uyması tepkilere neden oldu. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen, Trabzonspor - Hatayspor maçına damga vuran pozisyonlar için çarpıcı sözler kaleme aldı.