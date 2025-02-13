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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor'da 1.5 yıl sonra gerçekleşen hedef! Yüksek maliyeti engel olmuştu...
Giriş Tarihi: 13.02.2025 12:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:00

Son dakika haberi: Trabzonspor'da 1.5 yıl sonra gerçekleşen hedef! Yüksek maliyeti engel olmuştu...

Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, çıkışını sürdürüyor. Bu sezon ligde istediği performansı sergileyemen bordo-mavili takım, ara transfer dönemini hareketli geçirdi. Trabzonspor yönetimi, yaptığı önemli takviyelerle Şenol Güneş'in elini bir hayli rahatlattı. Bordo-mavililer başarılı bir transfer dönemi geçirirken transferde 1.5 yıl sonra hedefine ulaştı. İşte sıcak haberin detayları...

Son dakika haberi: Trabzonspor’da 1.5 yıl sonra gerçekleşen hedef! Yüksek maliyeti engel olmuştu...

Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, çıkışını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da 1.5 yıl sonra gerçekleşen hedef! Yüksek maliyeti engel olmuştu...

John Lundstram'ın golüyle zorlu rakibini mağlup eden Şenol Güneş'İn takımı, transferde de hareketli bir dönem geçirdi.

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Son dakika haberi: Trabzonspor’da 1.5 yıl sonra gerçekleşen hedef! Yüksek maliyeti engel olmuştu...

Karadeniz devi, teknik ekibin raporu doğrultusunda ara transfer döneminde 4 ismi kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, dokuz oyuncuyla da yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Trabzonspor’da 1.5 yıl sonra gerçekleşen hedef! Yüksek maliyeti engel olmuştu...

13 MİLYON 500 BİN EURO HARCANDI

Transfere 13 milyon 500 bin Euro harcayan Trabzonspor, oyuncu satışlarından ise 8 milyon Euro gelir elde etti.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da 1.5 yıl sonra gerçekleşen hedef! Yüksek maliyeti engel olmuştu...

Sezonun ilk yarısını hayal kırıklıklarıyla geçiren Trabzonspor, devre arasında önemli bir yapılanmaya gitti. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda hem yeni takviyeler yapan bordo-mavililer hem de kadrodaki şişkinliği azaltmak için birçok oyuncuyu gönderdi.

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