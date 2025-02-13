Giriş Tarihi: 13.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
12:00
Son dakika haberi: Trabzonspor'da 1.5 yıl sonra gerçekleşen hedef! Yüksek maliyeti engel olmuştu...
Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, çıkışını sürdürüyor. Bu sezon ligde istediği performansı sergileyemen bordo-mavili takım, ara transfer dönemini hareketli geçirdi. Trabzonspor yönetimi, yaptığı önemli takviyelerle Şenol Güneş'in elini bir hayli rahatlattı. Bordo-mavililer başarılı bir transfer dönemi geçirirken transferde 1.5 yıl sonra hedefine ulaştı. İşte sıcak haberin detayları...