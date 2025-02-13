Son dakika haberi: Trabzonspor’da 1.5 yıl sonra gerçekleşen hedef! Yüksek maliyeti engel olmuştu...

Sezonun ilk yarısını hayal kırıklıklarıyla geçiren Trabzonspor, devre arasında önemli bir yapılanmaya gitti. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda hem yeni takviyeler yapan bordo-mavililer hem de kadrodaki şişkinliği azaltmak için birçok oyuncuyu gönderdi.