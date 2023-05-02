Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın ilk transferi belli oldu! Sarı-Lacivertli ekibin yıldız golcüsü...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 17:54 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 18:01

Son dakika haberi: Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın ilk transferi belli oldu! Sarı-Lacivertli ekibin yıldız golcüsü...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan son şampiyon Trabzonspor, tecrübeli teknik adam Nenad Bjelica ile de iyi bir başlangıç yapamadı. Hırvat çalıştırıcı önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden bordo-mavili ekip, transfer mesaisine de başladı. Önümüzdeki sene gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için Fabio Borini'yle temasa geçen Fırtına, yeni rotasını Süper Lig'in golcü yıldızına çevirdi. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Trabzonspor’da Nenad Bjelica’nın ilk transferi belli oldu! Sarı-Lacivertli ekibin yıldız golcüsü...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan son şampiyon Trabzonspor, tecrübeli teknik adam Nenad Bjelica ile de iyi bir başlangıç yapamadı. Hırvat çalıştırıcı önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden bordo-mavili ekip, transfer mesaisine de başladı. Önümüzdeki sene gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için Fabio Borini'yle temasa geçen Fırtına, yeni rotasını Süper Lig'in golcü yıldızına çevirdi. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Trabzonspor’da Nenad Bjelica’nın ilk transferi belli oldu! Sarı-Lacivertli ekibin yıldız golcüsü...

Süper Lig'de yeni sezona şampiyon hoca Abdullah Avcı ile devam eden Trabzonspor, dev kupalarda üst üste büyük hüsrana uğradı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Trabzonspor’da Nenad Bjelica’nın ilk transferi belli oldu! Sarı-Lacivertli ekibin yıldız golcüsü...

İlk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde turnuvaya veda eden bordo-mavili ekip sırasıyla UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da Nenad Bjelica’nın ilk transferi belli oldu! Sarı-Lacivertli ekibin yıldız golcüsü...

Bu kötü gidişatın lige yansıması beklenenden ağır oldu ve Süper Lig'de üst üste kötü sonuçları alındı. Bu skorlar Fırtına'nın liderlik yarışından kopmasına sebep oldu.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da Nenad Bjelica’nın ilk transferi belli oldu! Sarı-Lacivertli ekibin yıldız golcüsü...

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından Abdullah Avcı da görevini bıraktığını duyurdu.

SON DAKİKA