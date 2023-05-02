Giriş Tarihi: 02.05.2023 17:54 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 18:01

Son dakika haberi: Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın ilk transferi belli oldu! Sarı-Lacivertli ekibin yıldız golcüsü...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan son şampiyon Trabzonspor, tecrübeli teknik adam Nenad Bjelica ile de iyi bir başlangıç yapamadı. Hırvat çalıştırıcı önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden bordo-mavili ekip, transfer mesaisine de başladı. Önümüzdeki sene gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için Fabio Borini'yle temasa geçen Fırtına, yeni rotasını Süper Lig'in golcü yıldızına çevirdi. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...