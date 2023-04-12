Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:18
Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
11:39
Son dakika haberi: Trabzonspor'da teknik direktörlüğe sürpriz isim! İşte Ertuğrul Doğan'ın görüştüğü hoca | Taraftar onu istiyor
Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de kötü gidişin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası Abdullah Avcı'nın da görevi bıraktığı Trabzonspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu... Sergen Yalçın ve Slaven Bilic ile görüştüklerini açıklayan yeni başkan Ertuğrul Doğan'ın "Şu an kulüp çalıştıran teknik adamlar da gündemimize geldi. Başkanlarından izin alarak görüşme yaptık" dediği isim de ortaya çıktı. Bu arada Bordo-Mavili taraftarların gönlündeki hoca da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...