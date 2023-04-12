Doğan, "Sergen Yalçın ile görüştük. Şu an takım çalışmak istemediğini söyledi bize. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var. Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum. O şampiyonluk kupasını tekrar kaldırmak. Tekrar şampiyon olacağız inansınlar" ifadelerini kullanmıştı.