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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor'da teknik direktörlüğe sürpriz isim! İşte Ertuğrul Doğan'ın görüştüğü hoca | Taraftar onu istiyor
Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:39

Son dakika haberi: Trabzonspor'da teknik direktörlüğe sürpriz isim! İşte Ertuğrul Doğan'ın görüştüğü hoca | Taraftar onu istiyor

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de kötü gidişin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası Abdullah Avcı'nın da görevi bıraktığı Trabzonspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu... Sergen Yalçın ve Slaven Bilic ile görüştüklerini açıklayan yeni başkan Ertuğrul Doğan'ın "Şu an kulüp çalıştıran teknik adamlar da gündemimize geldi. Başkanlarından izin alarak görüşme yaptık" dediği isim de ortaya çıktı. Bu arada Bordo-Mavili taraftarların gönlündeki hoca da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Trabzonspor’da teknik direktörlüğe sürpriz isim! İşte Ertuğrul Doğan’ın görüştüğü hoca | Taraftar onu istiyor
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Son dakika haberi: Trabzonspor’da teknik direktörlüğe sürpriz isim! İşte Ertuğrul Doğan’ın görüştüğü hoca | Taraftar onu istiyor

Trabzonspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı tüm futbol kamuoyu tarafından merak ediliyor. Bordo-Mavililer'in Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın ve Slaven Bilic ile görüştüklerini doğrulamıştı.

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Son dakika haberi: Trabzonspor’da teknik direktörlüğe sürpriz isim! İşte Ertuğrul Doğan’ın görüştüğü hoca | Taraftar onu istiyor

Doğan, "Sergen Yalçın ile görüştük. Şu an takım çalışmak istemediğini söyledi bize. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var. Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum. O şampiyonluk kupasını tekrar kaldırmak. Tekrar şampiyon olacağız inansınlar" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da teknik direktörlüğe sürpriz isim! İşte Ertuğrul Doğan’ın görüştüğü hoca | Taraftar onu istiyor

ERTUĞRUL DOĞAN'IN İSMİNİ VERMEDİĞİ HOCA PİRLO ÇIKTI

Bu arada Ertuğrul Doğan'ın "Şu an kulüp çalıştıran teknik adamlar da gündemimize geldi. Başkanlarından izin alarak görüşme yaptık" dediği ismin de Fatih Karagümrük'ün İtalyan hocası Andrea Pirlo olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da teknik direktörlüğe sürpriz isim! İşte Ertuğrul Doğan’ın görüştüğü hoca | Taraftar onu istiyor

Doğan'ın, 43 yaşındaki teknik direktörle bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu toplantının olumlu geçtiği öğrenildi. Öte yandan Bilic ve Pirlo dışında bir yabancı hocayla daha temasa geçildiği aktarıldı.

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