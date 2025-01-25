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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor'dan 2 transfer daha geliyor! Şenol Güneş onları istedi...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 09:44

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan 2 transfer daha geliyor! Şenol Güneş onları istedi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de üst üste iki galibiyet alan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili takım, kadrosunu güçlendirmek adına ilk hamlesini Danylo Sikan'dan yana yaptı. Trabzonspor yönetimi, Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda iki oyuncuyla daha görüşmelerini devam ettiriyor. İşte Fırtına'nın kadrosuna katmak istediği o iki oyuncu...

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan 2 transfer daha geliyor! Şenol Güneş onları istedi...

Trendyol Süper Lig'de üst üste iki galibiyet alarak form yakalayan Trabzonspor, bu iki maçta 9 gol attı ve kalesinde gol görmedi.

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan 2 transfer daha geliyor! Şenol Güneş onları istedi...

Zirvede uzak kalan ve taraftarına hayal kırıklığı yaşatan bordo-mavili takımda flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika haberi: Trabzonspor’dan 2 transfer daha geliyor! Şenol Güneş onları istedi...

Teknik direktör Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda kadrosuna takviyeler yapacak olan Trabzonspor yönetimi, iki oyuncuyu daha bitirmek istiyor.

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan 2 transfer daha geliyor! Şenol Güneş onları istedi...

İLK HAMLE DANYLO SIKAN OLDU

Ara transferde Ukrayna pazarına yönelen Trabzonspor, 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan'ı kadrosuna katmıştı.

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan 2 transfer daha geliyor! Şenol Güneş onları istedi...

Sikan sonrası Ukraynalı oyunculara yönelmeye devam eden Trabzonspor, yeni transferlerini bitirmek adına yoğun mesai harcıyor.

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