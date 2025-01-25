Giriş Tarihi: 25.01.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
09:44
Son dakika haberi: Trabzonspor'dan 2 transfer daha geliyor! Şenol Güneş onları istedi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de üst üste iki galibiyet alan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili takım, kadrosunu güçlendirmek adına ilk hamlesini Danylo Sikan'dan yana yaptı. Trabzonspor yönetimi, Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda iki oyuncuyla daha görüşmelerini devam ettiriyor. İşte Fırtına'nın kadrosuna katmak istediği o iki oyuncu...